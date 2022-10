Θεοδωρικάκος σε Σοϊλού: «Δεν θα αποδεχθούμε ψέματα, συκοφαντίες και μεσαιωνικές συμπεριφορές» «Όλος ο κόσμος είδε την τουρκική στάση στην περίπτωση των 92 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο» τονίζει ο υπουργός Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στη νέα προκλητική ανάρτηση του τούρκου υπουργού Σουλεϊμάν Σοϊλού σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές. Χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος έγραψε twitter: «Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όλος ο κόσμος είδαν την τουρκική στάση στην περίπτωση των 92 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο: Εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ψέματα, συκοφαντίες και μεσαιωνικές συμπεριφορές από την τουρκική πλευρά που δεν θα αποδεχθούμε!». Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες,όλος ο κόσμος είδαν την τουρκική στάση στην περίπτωση των 92 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο: Εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου,παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ψέματα,συκοφαντίες & μεσαιωνικές συμπεριφορές από την τουρκική πλευρά που δεν θα αποδεχθούμε!— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) October 22, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Τσαβούσογλου: Για να καταλάβουμε την Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουμε κλινική ψυχολογία, παράλογος ο φόβος για τους Τούρκους Είναι ο Σι Τζινπίνγκ ο νέος Μάο; Παγκόσμια αίσθηση από την απομάκρυνση του προκατόχου του, βίντεο Ηράκλειο: Θα παραδοθεί αφού μιλήσει με τον δικηγόρο της η 38χρονη που έριξε το οξύ BEST OF NETWORK 22.10.2022, 15:35 22.10.2022, 12:55 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 18:33 22.10.2022, 11:30

