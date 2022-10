Ικανοποίηση στην Αθήνα για τον ευρω-συμβιβασμό για το αέριο, αλλά ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»

Κομβικό ρόλο προκειμένου να υπάρξει μια κατ’ αρχήν πολιτική συμφωνία για μια παρέμβαση στις τιμές του αερίου, αφήνοντας ανοιχτό το πλαφόν για το αέριο που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή, φαίνεται πως διαδραμάτισε στο παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δεδομένη την καλή γνώση των τεχνικών δεδομένων, αλλά και τη μακρά επιμονή του για μια παρέμβαση στις τιμές του αερίου, ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους Ευρωπαίους ηγέτες που βγήκαν μπροστά, ώστε να υπάρξει μια κατ’ αρχήν πολιτική συμφωνία στο επίπεδο των ηγετών των χωρών της Ε.Ε., την οποία, βεβαίως, θα πρέπει να παραμετροποιήσουν και να οριστικοποιήσουν και τεχνικά οι υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης τις επόμενες εβδομάδες. Διότι, όπως είπε χθες και ο κ. Μητσοτάκης, αν το θέμα γυρίσει στους ηγέτες της Ε.Ε. ως εκκρεμότητα σε επόμενη Σύνοδο, αυτό θα είναι μια κακή είδηση. «Από εδώ και πέρα η ευθύνη για την ολοκλήρωση των συζητήσεων και την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περνά στους υπουργούς Ενέργειας, που θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα. Εκεί όπου ο διάβολος πραγματικά κρύβεται στις λεπτομέρειες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη΄Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορώ να σας πω πως είμαι 100% σίγουρος ότι θα υπάρξει τεχνική συμφωνία, αλλά είναι διαφορετικό να υπάρχει πολιτική εντολή από τους Ευρωπαίους ηγέτες και διαφορετικό να μην υπάρχει». Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, ήταν εκ των ηγετών που είχαν ηγηθεί της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή λύση στο θέμα του κόστος του αερίου, υποβάλλοντας προτάσεις επτά μήνες πριν στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Εξ ου και για την Ελλάδα ήταν σημαντικό να μην παρέλθει άλλο ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού χωρίς λύση, από τη στιγμή που φαινόταν άλλωστε ότι οι ευρωπαϊκές διεργασίες για παρέμβαση στο κόστος της τιμής του αερίου είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση της διεθνούς τιμής του. Βεβαίως, δεν ήταν όλα εύκολα, με δεδομένη τη σκληρή στάση της Γερμανίας και των χωρών πέριξ αυτής. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, είχε επαφές με τον Γερμανό Καγκελάριο Σολτς στο περιθώριο της Συνόδου, ενώ καταλυτικό ρόλο προς την κατεύθυνση της συμφωνίας φαίνεται πως έπαιξε και η παρέμβαση του απερχόμενου Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής που συμμετείχε. «Γνωρίζετε ότι έως και χθες υπήρχαν αντιδράσεις από συγκεκριμένες χώρες, αλλά η επιχειρηματολογία μας έπεισε και τους πλέον καχύποπτους ώστε να ενεργοποιηθεί ένα σύνολο παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, και με δεδομένο ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως είπε ο πρωθυπουργός, η μπάλα περνά στους υπουργούς Ενέργειας, οι οποίοι καλούνται να βγάλουν τεχνικά τα «κάστανα από τη φωτιά» και να μην εκτρέψουν το momentum που έχουν δημιουργήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Κανείς, άλλωστε, σε αυτή τη φάση δεν θέλει νέες αναταράξεις, καθώς μια ασυμφωνία των υπουργών σε τεχνικό επίπεδο είναι ικανή να εκτινάξει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μια πλευρά θα έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο, σε αυτή τη συγκυρία και ενόψει του χειμώνα.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )