Κορωνοϊός: Θετικός στον ιό ο Νίκος Δένδιας Είναι ασυμπτωματικός – «Θα ασκώ τα καθήκοντά μου με τηλεργασία» έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter, παρ’ότι το διαγνωστικό τεστ έδειξε ότι είναι θετικός στον ιό, εκείνος παραμένει ασυμπτωματικός. Μάλιστα, ο ΥΠΕΞ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του από το σπίτι με τηλεργασία, ενώ για την ώρα θα ακυρώσει τις συναντήσεις και τις επισκέψεις σε άλλες χώρες που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Δείτε την ανάρτηση: «Σε rapid test και test PCR, στα οποία υποβάλλομαι καθημερινά, βρέθηκα θετικός στον Covid -19. Παραμένω ασυμπτωματικός, αλλά θα ασκώ τα καθήκοντά μου με τηλεργασία από την οικία μου & θα ακυρώσω τις συναντήσεις & τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες». Σε rapid test και test PCR, στα οποία υποβάλλομαι καθημερινά, βρέθηκα θετικός στον Covid -19. Παραμένω ασυμπτωματικός, αλλά θα ασκώ τα καθήκοντά μου με τηλεργασία από την οικία μου & θα ακυρώσω τις συναντήσεις & τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες.— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 22, 2022 Ειδήσεις σήμερα Βίντεο: Η στιγμή που «πετάνε έξω» από το συνέδριο του ΚΚ Κίνας τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ!Ληστής που αποφυλακίστηκε το θύμα της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο – Αναζητείται η σύζυγός του Ορκίστηκε η κυβέρνηση της Μελόνι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 22.10.2022, 15:35 22.10.2022, 16:52 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 09:18 22.10.2022, 11:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )