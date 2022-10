Οικονόμου για Τσίπρα: Η σημερινή του ομιλία όπως και η πολιτική πορεία του είναι σαν το εκκρεμές Πώς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ «Η σημερινή ομιλία του κ. Τσίπρα όπως και η πολιτική πορεία του είναι σαν το εκκρεμές», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα ο κ.Οικονόμου ανέφερε: «Η σημερινή ομιλία του κ. Τσίπρα, όπως και η συνολική πολιτική του πορεία, είναι σαν το εκκρεμές: από το ένα άκρο στο άλλο, χωρίς ποτέ να συντονίζεται με την πραγματικότητα. Στο ζήτημα του πολέμου, επανήλθε στην τακτική των ίσων αποστάσεων όσον αφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επαναλαμβάνοντας το «ναι μεν αλλά» κι οτι είναι με την ειρήνη. Σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, που συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία, επιδόθηκε ξανά σε έναν επικίνδυνο «τραμπισμό αλά γκρέκα». Για τα προβλήματα που δημιουργούν οι εισαγόμενες κρίσεις, έθεσε πάμπολλα ερωτήματα, χωρίς τελικά να δώσει καμία απάντηση, αφού προτίμησε να αναλωθεί και πάλι σε μυθεύματα και λογοπαίγνια. Θα συμφωνησουμε την αποστροφή του ότι το «ψέμα έχει κοντά ποδάρια», αλλά είναι ο πρωτος που θα έπρεπε να το έχει καταλάβει. Και δεν το έχει». Ειδήσεις σήμερα Βίντεο: Η στιγμή που «πετάνε έξω» από το συνέδριο του ΚΚ Κίνας τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ!Ληστής που αποφυλακίστηκε το θύμα της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο – Αναζητείται η σύζυγός του Ορκίστηκε η κυβέρνηση της Μελόνι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 22.10.2022, 14:21 22.10.2022, 09:05 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 09:18 21.10.2022, 11:00

