Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ – Δείτε τους αριθμούς Δείτε τα αποτελέσματα της διαλογής Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ σήμερα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, που μοίραζε τουλάχιστον 3.200.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι οι: 11, 20 ,23 ,25, 28 και Τζόκερ ο αριθμός 7. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα LIVE UPDATE 22.10.2022, 19:40 LIVE UPDATE 22.10.2022, 19:33 LIVE UPDATE 22.10.2022, 19:20 ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Best of Network 22.10.2022, 15:35 22.10.2022, 12:55 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 18:33 22.10.2022, 11:30

