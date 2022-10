Τσίπρας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στην απλή αναλογική» «Η διατροφή, η θέρμανση, η επιβίωση με Μητσοτάκη έχουν γίνει εφιάλτης» είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ανοίγοντας τις εργασίες της διήμερης συνεδρίασής της Πολλαπλά μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματός του έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ανοίγοντας τις εργασίες της διήμερης συνεδρίασής της. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απλώνει το χέρι, χωρίς φυσικά να ξεχνάει και να παραβλέπει τις διαφορές, σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στο χώρο της δημοκρατίας και της προόδου» τόνισε κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Τσίπρας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε όλες τις συλλογικότητες που δρουν με όρους δικαιωμάτων και ανθρωπισμού. Απαντώντας στο «τι πρέπει εμείς να κάνουμε» ως αξιωματική αντιπολίτευση, «δεν μας αφορούν εμάς οι θεωρίες των ώριμων φρούτων» ξεκαθάρισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής» ως προς την πολιτική αλλαγή που επιθυμεί το κόμμα του. Το προσκλητήριο του κ. Τσίπρα απευθύνεται «σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που καταλαβαίνουν ότι η σταθερότητα έχει ως προϋπόθεση τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», όπως είπε, ώστε «να επιβάλουμε τη μόνη δημοκρατική διέξοδο στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα: Την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία», σημείωσε. Σχολιάζοντας την τρέχουσα συγκυρία, «λέγεται και είναι αλήθεια ότι μπροστά στην κοινωνία μας βρίσκεται ένας δύσκολος χειμώνας» ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «η διατροφή, η θέρμανση, η επιβίωση, θα είναι για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών ένας εφιάλτης. Ο λογαριασμός δε βγαίνει». «Και η ανασφάλεια απλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας», πρόσθεσε. Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ περιέγραψε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί το κόμμα του στο τρίπτυχο: αντίσταση, αλληλεγγύη και αλλαγή, καλώντας τα κομματικά μέλη να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος στο εξής. Σε φορτισμένο κλίμα, καθώς η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «καλούμαστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη δράση του κόμματος μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις» και εξήγησε: «Η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση. Οικονομική, κοινωνική, υγειονομική, ηθική. Και είναι γι’ αυτό κρίσιμη και αποφασιστική, η παρέμβαση και η λειτουργία του κόμματός μας τους ερχόμενους μήνες». Χωρίς face control Ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στις αποφάσεις του κόμματος για τα πρόσωπα και τα σχήματα που θα στηρίξει στο συνδικαλιστικό κίνημα και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλώνοντας βέβαιος ότι «θα συμβάλουν στην ενότητα, την πάλη, και την αντίσταση αυτή» και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει face control στα συνδικάτα, τους δήμους, τις συλλογικότητες, τη διαδήλωση και την απεργία. Αλλά τα μέλη, τα στελέχη και οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή». Στην ίδια κατεύθυνση, δεν έχουμε το δικαίωμα ως πολίτες και ως αριστεροί, να παραμένουμε παρατηρητές. Να περιμένουμε τη νίκη στις εκλογές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο χώρο μας και στη χώρα” περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και χαρακτήρισε ως «παρότρυνση αλληλεγγύης» την πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Νικολαϊδη να αφήσει τα Ολυμπιακά του μετάλλια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εστίασε στην ανάγκη εξωστρέφειας του κόμματός του, ζητώντας «να ανοίξουμε μέτωπα ενότητας και αλλαγής παντού. Σε κάθε πόλη, χωριό, γειτονιά, συλλογικότητα», γιατί όπως υποστήριξε, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σήμερα η κύρια πολιτική δύναμη που μπορεί να αποτρέψει το κοινωνικό ξεχαρβάλωμα και να μετατρέψει την διάχυτη οργή σε πολιτικό ρεύμα αλλαγής». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnscw01bjcl5) Ο ίδιος παρατήρησε πως «οι επόμενοι μήνες θα είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για το κόμμα μας. Για τις οργανώσεις και τα μέλη του. Για όλους μας», εξηγώντας προς τους συντρόφους του πως «από την αποτελεσματικότητα, την αποφασιστικότητα, τη δράση μας το ερχόμενο διάστημα, θα εξαρτηθούν πολλά, αν όχι όλα». Στο πλαίσιο αυτό, «καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είναι ένα κόμμα όπως τα άλλα. Είμαστε το μεγάλο αριστερό, προοδευτικό, μαζικό κόμμα, που θέλει και πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις καμπές και τις μάχες του λαϊκού μας κινήματος», σημείωσε ο κ. Τσίπρας και προέβλεψε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα στην αναμέτρηση με την απλή αναλογική. Γιατί εκπροσωπεί τη σταθερότητα που μόνο μια ανοιχτή, σύγχρονη, δημοκρατία εξασφαλίζει». «Με έναν κόμμα αποφασισμένο και ενωμένο», όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, περιγράφοντας την αξιωματική αντιπολίτευση ως «ένα κόμμα που θα είναι παρόν σε κάθε χώρο που αγωνιά, αγωνίζεται και αναπνέει η κοινωνία». Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική προς την κυβέρνηση, λέγοντας πως «η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Και στις τελευταίες θέσεις στους μισθούς και το εισόδημα της πλειοψηφίας», κάνοντας λόγο για «ακρίβεια Μητσοτάκη». Τέλος, τοποθετούμενος για την τουρκική προκλητικότητα, «κανένας συμβιβασμός και καμιά υποχώρηση απέναντι στις τουρκικές αιτιάσεις και προκλήσεις.Κανένας συμβιβασμός και καμιά υποχώρηση στην υπεράσπιση της πατρίδας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος καταδίκασε «χωρίς καμιά επιφύλαξη και κανένα αστερίσκο την εισβολή της Ρωσίας σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα», θεωρώντας ωστόσο «αδιανόητο η επίκληση της ειρήνης και του τερματισμού του πολέμου να θεωρείται μεροληπτική και να δαιμονοποιείται». Ειδήσεις σήμερα Βίντεο: Η στιγμή που «πετάνε έξω» από το συνέδριο του ΚΚ Κίνας τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ!Ληστής που αποφυλακίστηκε το θύμα της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο – Αναζητείται η σύζυγός του Ορκίστηκε η κυβέρνηση της Μελόνι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 22.10.2022, 11:22 22.10.2022, 09:05 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 09:18 21.10.2022, 11:00

