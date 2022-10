Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Στα μυθεύματα περί αύξησης της εγκληματικότητας απαντάμε με επίσημα στοιχεία «Δυστυχώς για κάποιους, η πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται με αριθμούς, καταρρίπτει το αφήγημα τους, το οποίο αρνούνται πεισματικά να εγκαταλείψουν εμμένοντας στην παραχάραξη της αλήθειας» αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Τα επίσημα στοιχεία για την εγκληματικότητα, που εξέδωσε σήμερα το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, αποτελούν απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι υπάρχει αύξησή της, τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Δυστυχώς για κάποιους, η πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται με αριθμούς, καταρρίπτει το αφήγημα τους, το οποίο αρνούνται πεισματικά να εγκαταλείψουν εμμένοντας στην παραχάραξη της αλήθειας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Παράλληλα σημειώνεται ότι η αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ. αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία που δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας κατά 25%, σε σχέση με την τετραετία 2015-2019. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη φύλαξη των συνόρων με το επιχειρησιακό σχέδιο ΑΚΡΙΤΑΣ είναι επίσης καταλυτική για την ασφάλεια της χώρας και ολόκληρης της Ε.Ε. «Διαβεβαιώνουμε τους έλληνες πολίτες ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να εκτελεί με αποφασιστικότητα τα καθήκοντά της για την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας για όλους! Στα μυθεύματα και τις φαντασιώσεις, απαντάμε και θα συνεχίσουμε να απαντάμε, με αποφασιστικότητα, δουλειά και πράξεις!» καταλήγει η ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα Βίντεο: Η στιγμή που «πετάνε έξω» από το συνέδριο του ΚΚ Κίνας τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ!Ληστής που αποφυλακίστηκε το θύμα της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο – Αναζητείται η σύζυγός του Ορκίστηκε η κυβέρνηση της Μελόνι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 22.10.2022, 14:21 22.10.2022, 09:05 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 09:18 21.10.2022, 11:00

