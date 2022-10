Φώφη Γεννηματά: Συγκίνηση στο πολιτικό μνημόσυνο – Δείτε βίντεο Το «παρών» έδωσαν ο σύζυγος και τα παιδιά της, στελέχη και φίλοι του κόμματος – Αύριο Κυριακή θα τελεστεί από την οικογένεια το ετήσιο μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών Συμπληρώνεται σε λίγες μέρες -25 Οκτωβρίου- ένας χρόνος από τον αιφνίδιο θάνατο της Φώφης Γεννηματά και πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο στη Βούλα πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη της προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Πρώτος από όλους, έδωσε το «παρών» ο Ανδρέας Τσούνης, ο σύζυγος της αείμνηστης πολιτικής αρχηγού, μαζί με τα παιδιά τους. Επίσης παρευρέθηκαν πολλά στελέχη και φίλοι του κόμματος μεταξύ των οποίων και ο πρώην γραμματέας και στενός συνεργάτης της, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Το πολιτικό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιωνία, δίπλα στο Δημαρχείο της περιοχής. Κεντρικός ομιλητής ήταν το ιστορικό στέλεχος του κόμματος, Κώστας Σκανδαλίδης. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: Αύριο το ετήσιο μνημόσυνο Αύριο Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά τελεί το ετήσιο μνημόσυνο της στις 11:45 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μετά το μνημόσυνο της τέως προέδρου, θα μεταβεί στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη (ώρα 13.30) όπου θα βρίσκεται η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διενεργώντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο προκειμένου να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο της ΕΑΕ, Ευάγγελο Φιλόπουλο, για την προσφορά του στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, η οποία συνέδραμε πάντα τις προσπάθειες της Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Ειδήσεις σήμερα: Ηράκλειο: Θα παραδοθεί αφού μιλήσει με τον δικηγόρο της η 38χρονη που έριξε το οξύ Βρετανία: «Ρεύμα» Σούνακ στους Συντηρητικούς, ο Τζόνσον ακολουθεί με διαφορά, μένει πίσω η Μόρντοντ Βιασμός 12χρονης: Τρεις ακόμη άνδρες παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ BEST OF NETWORK 22.10.2022, 15:35 22.10.2022, 12:55 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 18:33 22.10.2022, 11:30

