Ψηφιακές υπηρεσίες που θα μειώσουν τις μετακινήσεις των νησιωτών ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

Ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της Δικαιοσύνης και στις ψηφιακές αλλαγές έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας διαδικτυακά στο Olympia Forum ΙΙΙ, που διοργανώνεται για τρίτη ημέρα από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ του Πύργου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία. Όπως σημείωσε, «πλέον οι ψηφιακές συναλλαγές στην δικαιοσύνη έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό» και πρόσθεσε: «Υπήρχαν ψηφιακά συστήματα, αλλά οι εκκρεμότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Επόμενο βήμα είναι να μπορούν να γίνουν ψηφιακά διαδικασίες που απαιτούν μετακινήσεις από νησί σε νησί. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι περιοχές όπου θα περιληφθούν σε αυτό. Γενικότερα στον τομέα της δικαιοσύνης στόχος είναι να προχωρήσει το έργο της ψηφιοποίησης των συστημάτων, ώστε όλα τα δικαστήρια της χώρας να αποκτήσουν τα σχετικά συστήματα». Επίσης, είπε ότι «θα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και κάποιος θα μπορεί να τα δει στον υπολογιστή του, γεγονός που σημαίνει ότι όλα τα δικαστήρια θα 'ενωθούν΄ μεταξύ τους». Για την διαδικασία ψηφιοποίησης του ιατρικού φακέλου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως «με την εφαρμογή 'my Health' έχουμε ένα πρόπλασμα με τον φάκελο του κάθε ασθενούς – πολίτη και εκεί θα εντάσσουμε εξετάσεις που θα γίνονται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, δηλαδή σε αυτά που διαθέτουν ψηφιακά συστήματα και μπορούν να μας δώσουν δεδομένα». Ακόμη τόνισε ότι «μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στοχεύσουμε στην βελτίωση του συστήματος, ώστε να δημιουργήσουμε συστήματα αναβάθμισης των νοσοκομείων, ενώ θα εντάξουμε όλη την πρωτοβάθμια υγεία σε αυτό το σύστημα που θα μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στο 100% του ιστορικού των ασθενών πολιτών». Όσον αφορά την πιστοποίηση των ΑΜΕΑ μέσω ΚΕΠΑ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι «υπάρχει ήδη η πύλη για τις αιτήσεις αναπηρίας και αυτό συμβαίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.» Τέλος σημείωσε ότι «προχώρα η ψηφιοποίηση μεταξύ αρχείων, φορέων και υπουργείων, η οποία γίνεται πλέον πιο εξειδικευμένη».

