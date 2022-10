Ένας χρόνος από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά – Το ετήσιο μνημόσυνό της Κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη για τη διενέργεια δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου στη μνήμη της Φωτογραφίες: William Faithful 23.10.2022, 12:47 Ένας χρόνος συμπληρώνεται την Τρίτη 25 Οκτωβρίου από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά και σήμερα η οικογένεια τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης και τα παιδιά της και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, αμέσως μετά το μνημόσυνο να μεταβαίνει στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη όπου θα βρίσκεται η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (διενεργώντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο) προκειμένου να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο της ΕΑΕ, Ευάγγελο Φιλόπουλο, για την προσφορά του στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά. Η αείμνηστη πρόεδρος του κόμματος συνέδραμε πάντα τις προσπάθειες της Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Χθες, σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σημειώσει: «Ένας χρόνος πέρασε από την τραγική απώλεια της Προέδρου μας Φώφης Γεννηματά. Σήμερα και αύριο μπροστά στα γραφεία μας βρίσκεται η κινητή μονάδα μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας προσφέροντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε όσες γυναίκες το επιθυμούν. Τους ευχαριστώ θερμά για την τιμή που αποτίουν στην αείμνηστη Πρόεδρο μας, μια γυναίκα που νίκησε το φόβο και αγωνίστηκε για να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ενταχθούν προγράμματα πρόληψης τέτοιων ασθενειών». Xθές Σάββατο πραγματοποιήθηκε στη Βούλα πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη της προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Πρώτος από όλους, έδωσε το «παρών» ο Ανδρέας Τσούνης, ο σύζυγος της αείμνηστης πολιτικής αρχηγού, μαζί με τα παιδιά τους. Επίσης παρευρέθηκαν πολλά στελέχη και φίλοι του κόμματος μεταξύ των οποίων και ο πρώην γραμματέας και στενός συνεργάτης της, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Το πολιτικό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιωνία, δίπλα στο Δημαρχείο της περιοχής. Κεντρικός ομιλητής ήταν το ιστορικό στέλεχος του κόμματος, Κώστας Σκανδαλίδης. Φωτογραφίες: William Faithful 23.10.2022, 12:47 BEST OF NETWORK 23.10.2022, 11:44 23.10.2022, 09:28 22.10.2022, 09:50 23.10.2022, 09:26 23.10.2022, 09:25 19.10.2022, 11:30

