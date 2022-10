Αλλάζουν όλα στην έρευνα και διάσωση έξι μήνες μετά τον θάνατο του 21χρονου ορειβάτη στα Τζουμέρκα Σήμερα κατατίθεται το σχέδιο νόμου στη Βουλή – Τι είπε ο Άκης Σκέρτσος Πράξη κάνει η κυβέρνηση τη δέσμευσή της, προ 6μήνου, για τη δημιουργία δικτύου εναέριας έρευνας και διάσωσης, απολύτως αναγκαίου ιδίως στις περιπτώσεις ατυχημάτων στις ορεινές περιοχές της χώρας. Η αφορμή δόθηκε μετά τον πρόωρο όσο και άδικο χαμό του 21χρονου Θεοφάνη – Ερμή Θεοχαρόπουλου, πέρυσι τον Φεβρουάριο στα Τζουμέρκα. Το ιστορικό της υπόθεσης, αλλά και τη δράση, σήμερα, της κυβέρνησης παραθέτει ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πριν 6 μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τη δέσμευση απέναντι στους γονείς του Ερμή, Γιάννη Θεοχαρόπουλο και Μαρίνα Αναστασίου, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εναέριας έρευνας και διάσωσης -σαν αυτά που υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεπτυγμένο ορεινό τουρισμό και αθλητικές δραστηριότητες βουνού- με σκοπό την πρωτογενή διακομιδή τραυματιών και ασθενών από δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας σε δομές υγείας. Η δέσμευση αυτή γίνεται σήμερα πράξη με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου που προβλέπει τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού με 6 βάσεις ετοιμότητας και άμεσης απόκρισης, και εύρος κάλυψης όλη την επικράτεια εντός 45’ από Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, ‘Ακτιο και Ανδραβίδα. Ο μηχανισμός αυτός φέρει το όνομα “Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος” στη μνήμη του πρόωρα χαμένου παλικαριού. Θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο πτητικό και παραϊατρικό προσωπικό και εναέρια μέσα για να παρέχει συνδρομή από αέρος στις χερσαίες δυνάμεις του ΕΚΑΒ ώστε συνεργατικά να έχουμε την ταχύτερη δυνατή απόκριση με σκοπό τη διάσωση ανθρωπίνων ζωών». Και η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, σε πιο προσωπικό τόνο, καταλήγει: «Γιάννη και Μαρίνα σας ευχαριστούμε. Με τον βουβό σας πόνο και την περήφανη στάση σας μας θυμίζετε καθημερινά ότι ο άνθρωπος που νιώθει τον δικό του πόνο είναι ακόμη ζωντανός, όμως ο άνθρωπος που νιώθει τον πόνο του άλλου είναι άνθρωπος. Και χάρη σε εσάς γινόμαστε όλοι πιο ανθρώπινοι». Ειδήσεις σήμερα «Με απειλούσε, με χτυπούσε – Μόνο εγώ ξέρω γιατί του έριξα βιτριόλι», λέει η 38χρονη Σκλάβες σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Φρικτές αποκαλύψεις κοριτσιών από την Μολδαβία Σι Τζινπίνγκ: Αυτοί είναι οι 7 αξιωματούχοι της νέας ηγετικής ομάδας της Κίνας BEST OF NETWORK 23.10.2022, 13:37 23.10.2022, 09:12 22.10.2022, 09:50 23.10.2022, 14:26 23.10.2022, 14:25 19.10.2022, 11:30

