Γεωργαντάς: Η τιμή στα μήλα δεν δικαιολογείται, θα γίνουν έλεγχοι Σε ό,τι αφορά το καλάθι του νοικοκυριού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι θα ξεκινήσει από τις 4 Νοεμβρίου H τιμή στα μήλα δεν δικαιολογείται, θα γίνουν έλεγχοι, ξεκαθάρισε σε σημερινή του συνέντευξη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς. «Τα μήλα ένα από τα προϊόντα που υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, και τα διερευνούμε ως προς τη βασιμότητά τους. Οι τιμές των παραγωγών δεν δικαιολογούν τις τιμές στα ράφια… Οι παραγωγοί των μήλων μού ανέφεραν συγκεκριμένα παραδείγματα» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι «αν αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα για φαινόμενα αισχροκέρδειας θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα». «Οι έλεγχοι στην αγορά είναι καθημερινοί, επιβάλλονται πρόστιμα και θα εντατικοποιηθούν. Στις λαϊκές αγορές, οι περισσότεροι πωλητές είναι και παραγωγοί, δεν παρατηρούνται σοβαρές ενδείξεις για υπερβολικές τιμές, αλλά παρακολουθούνται και οι λαϊκές όπως όλο το σύστημα της τροφοδοσίας και κάνουμε ελέγχους» εξήγησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε ό,τι αφορά το καλάθι του νοικοκυριού ο υπουργός δήλωσε ότι θα ξεκινήσει από τις 4 Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε όλη την πορεία του προϊόντος από τον παραγωγό στο ράφι. «Η κυβέρνηση απέδειξε στη διάρκεια της κρίσης ότι παρεμβαίνει συνεχώς χωρίς να έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, νομίζω ότι όπου αλλού χρειάζεται θα παρέμβει, το έχει αποδείξει» τόνισε εξάλλου σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τρίτο Fuel Pass. Ειδήσεις σήμερα: Ο Αλβανός «Τόνι Μοντάνα» και το κύκλωμα μαστροπείας με σκλάβες κοπέλες από την Μολδαβία Τα ρωσικά χτυπήματα «βυθίζουν στο σκοτάδι» μεγάλο μέρος της Ουκρανίας Οργανωμένη σπείρα απέσπασε 39.000 ευρώ με πρόσχημα το power pass BEST OF NETWORK 22.10.2022, 15:35 23.10.2022, 09:28 22.10.2022, 09:50 23.10.2022, 09:26 23.10.2022, 09:25 19.10.2022, 11:30

