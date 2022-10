Οικονόμου για Τσίπρα: Και το 2019 έλεγε «ούτε μια στο εκατομμύριο να χάσω από τον Μητσοτάκη» Ασχολείται μονίμως με τον εαυτό του και το παρελθόν και δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο μέλλον της Ελλάδας σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Ο κ. Τσίπρας ασχολείται μονίμως με τον εαυτό του και το παρελθόν, στο οποίο έχει επιλέξει να ζει πολιτικά. Δεν έχει τίποτα να πει για το παρόν, πέρα από αφελείς διαπιστώσεις, και δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο μέλλον της Ελλάδας και του λαού μας» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την ομιλία Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσθέτει: «Όσον αφορά στο ερώτημα του τι έχει κάνει η Κυβέρνηση, η απάντηση είναι ότι έχει, μεταξύ πολλών άλλων, στηρίξει την κοινωνία με ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στην Ευρώπη, έχει θωρακίσει τα σύνορα και την ασφάλεια της Ελλάδας από ποικίλες απειλές, έχει επιτύχει τεράστια πρόοδο στην ανάπτυξη, έχει μειώσει την ανεργία και αναμορφώνει το κράτος. Το μέχρι σήμερα έργο μας δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε και να επαιρόμαστε, αλλά μας δίνει δύναμη να προσπαθήσουμε περισσότερο, για να φέρουμε κι άλλα επωφελή αποτελέσματα για τους πολίτες απέναντι στις εισαγόμενες κρίσεις. ΥΓ: όσον αφορά στα προγνωστικά του κ. Τσίπρα για τις εκλογές τα σχόλια περιττεύουν, άλλωστε όλοι θυμούνται τη δήλωσή του το 2019: “ούτε μια στο εκατομμύριο να χάσω από τον Μητσοτάκη”». Ειδήσεις σήμερα «Με απειλούσε, με χτυπούσε – Μόνο εγώ ξέρω γιατί του έριξα βιτριόλι», λέει η 38χρονη Σκλάβες σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Φρικτές αποκαλύψεις κοριτσιών από την Μολδαβία Σι Τζινπίνγκ: Αυτοί είναι οι 7 αξιωματούχοι της νέας ηγετικής ομάδας της Κίνας BEST OF NETWORK 23.10.2022, 13:37 23.10.2022, 09:12 22.10.2022, 09:50 23.10.2022, 14:26 23.10.2022, 14:25 19.10.2022, 11:30

