Τσίπρας: «Ζητάμε επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Το δύσκολο δεν θα είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Το δύσκολο θα είναι να διαχειριστούμε το χάος που θα αφήσουν πίσω οι “άριστοι”» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κλείνοντας τις εργασίες της διήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας έκανε αναλυτική αναφορά στα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο πεδίο της οικονομίας, ζητώντας από τα στελέχη του να «σηκώνουν το γάντι» στο δημόσιο διάλογο για τα συγκεκριμένα θέματα, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «να ανατρέψει με χυδαίο τρόπο την πραγματικότητα» στην πραγματική οικονομία. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστίασε στην απόδοση των ελληνικών ομόλογων, λέγοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε επενδυτική βαθμίδα, γιατί η πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι μια αποτυχημένη πολιτική». «Αυτό που προετοίμασε ο Σαμαράς ήταν αστείο πράγμα» μπροστά στην λύση της παρούσας κυβέρνησης για τη ΔΕΗ σχολίασε ακόμη ο κ. Τσίπρας, ο οποίος εγκάλεσε ακόμη την κυβέρνηση ότι δεν επιτρέπει στους δανειολήπτες να αποπληρώνουν τα σπίτια τους, καταλήγοντας στα funds. «Αυτά κάνανε οι άριστοι. Θα παίξουμε ποτέ στο γήπεδο τους;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λέγοντας ότι έχουν γίνει πάνω από 30.000 πλειστηριασμοί το 2022. «Εδώ είναι τα προβλήματα, τα στοιχεία, οι αριθμοί. Θα απαντήσει κανείς σε αυτά τα δεδομένα;», τόνισε. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε από τα στελέχη του να υπερασπιστούν όλα αυτά «με τρόπο επιθετικό και περηφάνεια» στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ αναφερθείς στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, επισήμανε ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις «δεν παίρνουν ποτέ την ευθύνη» επίλυσης εξωτερικών ζητημάτων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ακολουθεί το δόγμα του πιστού και δεδομένου συμμάχου. «Αρκούμαστε σε μια ταξιδιωτική διπλωματία» υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνέχισε πως «είναι ανεύθυνο εθνικά να παίζει κανείς με τη φωτιά». «Ζητάμε την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο», γνωστοποίησε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «ένα απολύτως σαφές μήνυμα άσκησης» της κυριαρχίας μας, ανοίγοντας ταυτόχρονα συνομιλίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, με όλες τις όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. «Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη διατύπωση διαφορετικής άποψης στα θέματα στρατηγικής» απάντησε στον Θοδωρη Δρίτσα ο κ. Τσίπρας, αλλά χαρακτήρισε «ένα από τα βασικά προβλήματα του κόμματος» το ζήτημα της αξιοπιστίας, στη λογική ότι «θα είμαστε κυβέρνηση αύριο». «Το αγαπήσαμε το ΝΑΤΟ εμείς ποτέ; όχι» τόνισε ο κ. Τσίπρας εξηγώντας το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία υπήρξε ο πυρήνας της Συμφωνίας. Επιπλέον, «πρέπει να μας πει η κυβέρνηση πότε θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές» ζήτησε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αιτούμενος την πλήρη κινητοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε τον εκλογικό πήχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς εξήγησε πως το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών πρέπει «να είναι ο χάρτης κόκκινος, άντε κοκκινοπράσινος», επιμένοντας πως «ψηφοδέλτια νίκης, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος». Ο ίδιος υποστήριξε πως «στο ζήτημα των προσώπων οφείλουμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί», σχολιάζοντας ως προς τη στήριξη αμιγώς κομματικών υποψηφιοτήτων πως «πράγματι το παιδί ήταν εξαιρετικός σύντροφος ή συντρόφισσα αλλά δεν πήγαμε καλά. Θα το αξιολογήσουμε αυτό;», ενώ επισήμανε ότι «στο συνδικαλιστικό κίνημα ο ΣΥΡΙΖΑ του 32% και του 36% στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά», λέγοντας πως «θα κριθούμε σύντομα» στις εκλογές της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ. «Όλα τα σφυριά όλων μας πρέπει να χτυπούν σε ένα στόχο, την 9η Νοέμβρη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενόψει της απεργιακής κινητοποίησης, ενώ παρατήρησε πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές». Τέλος, «οι εκλογές πρέπει να γίνουν σε χρονική περίοδο που δεν θα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τη οικονομική λειτουργία» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταλήγοντας πως «λέμε κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με προοδευτική συνεργασίας». Ειδήσεις σήμερα «Με απειλούσε, με χτυπούσε – Μόνο εγώ ξέρω γιατί του έριξα βιτριόλι», λέει η 38χρονη Σκλάβες σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Φρικτές αποκαλύψεις κοριτσιών από την Μολδαβία Σι Τζινπίνγκ: Αυτοί είναι οι 7 αξιωματούχοι της νέας ηγετικής ομάδας της Κίνας

