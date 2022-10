Τσίπρας: Προειδοποιώ τον Μητσοτάκη να μην φεσώσει με 20 δισ. τον ελληνικό λαό «Τα χρήματα του ελληνικού λαού να γίνουν εγγυήσεις όχι για εκποιήσεις αλλά για ρυθμίσεις και κοινωνική κατοικία» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Σαδανά 23.10.2022, 17:47 Mήνυμα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή το Σχέδιο Ηρακλής για την κοινωνική κατοικία, με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και προς το Μέγαρο Μαξίμου, στην καταληκτική ομιλία του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, σχολιάζοντας πως «έδωσαν 19 δισ. εγγυήσεις στο σχέδιο Ηρακλής για να πάρουν τα funds τα κόκκινα δάνεια. Γιατί να μη δίνεται η δυνατότητα πρώτα στον ιδιοκτήτη, με εύλογη ρύθμιση, να κρατήσει το σπίτι του;» Αναλυτικά, στις ανρτήσεις του σημειώνει: «Προειδοποιώ τον κ. Μητσοτάκη, αν είναι να φεσώσει με την ατζαμοσύνη του τον ελληνικό λαό με 20 δισ. για το Σχέδιο Ηρακλής, να σταματήσει τώρα κάθε διαδικασία εκποίησης. Τα χρήματα του ελληνικού λαού να γίνουν εγγυήσεις όχι για εκποιήσεις αλλά για ρυθμίσεις και κοινωνική κατοικία. Έδωσαν 19 δισ. εγγυήσεις στο σχέδιο Ηρακλής για να πάρουν τα funds τα κόκκινα δάνεια. Γιατί να μη δίνεται η δυνατότητα πρώτα στον ιδιοκτήτη, με εύλογη ρύθμιση, να κρατήσει το σπίτι του; Γιατί ζητάει η τράπεζα από τον ιδιοκτήτη το 150% της αξίας και το δίνει στα funds στη μισή;» Δείτε τις αναρτήσεις του Γεωργία Σαδανά 23.10.2022, 17:47 Best of Network 23.10.2022, 13:37 23.10.2022, 09:03 22.10.2022, 09:50 23.10.2022, 14:26 23.10.2022, 14:25 19.10.2022, 11:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )