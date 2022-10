Αναλυτής στην Τουρκία προκαλεί: Μετά τον Tayfun να αποκτήσουμε και πυρηνικές κεφαλές Ο αναλυτής Αμπντουλλάχ Αγάρ που «συναγωνίζεται» συναδέλφους του, αναλύοντας ακραία σενάρια κατά της Ελλάδας, θέτει ευθέως απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τουρκία Παναγιώτης Σαββίδης 24.10.2022, 09:15 Ακόμη και για απόκτηση πυρηνικών κεφαλών μιλούν πλέον στην Τουρκία, με αφορμή την παραγωγή του εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς «Tayfun», που πρόσφατα δοκιμάστηκε με επιτυχία, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Μιλώντας στο δίκτυο A Haber ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας Αμπντουλλάχ Αγάρ, που πρόσφατα «στοχοποίησε» τον Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο λόγω της επίσκεψής του σε Χίο, Οινούσσες, Παναγιά και Ψαρά, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως μετά τους εγχώριους πυραύλους που μπορούν να πλήξουν χώρες που «παρενοχλούν ή δείχνουν εχθρική συμπεριφορά» προς την Τουρκία, στο τραπέζι θα πέσει και η απόκτηση πυρηνικών κεφαλών. «Mε τον συγκεκριμένο πύραυλο (Tayfun) όπως φαίνεται στον χάρτη, η Τουρκία θα αποκτήσει μια μεγάλη δύναμη αποτροπής εναντίον χωρών που την παρενοχλούν ή δείχνουν εχθρική συμπεριφορά» λέει αρχικά ο Αγάρ, συνεχίζοντας: «ο Tayfun θα τους κάνει να πληρώσουν βαρύ τίμημα, όσους δείχνουν επιθετική συμπεριφορά. Πρόκειται για ένα στρατηγικής σημασίας όπλο αποτροπής, που αυξάνει την γεωπολιτική θέση της Τουρκίας». Ο αναλυτής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα «συναγωνίζεται» συναδέλφους του, αναλύοντας ακραία σενάρια κατά της Ελλάδας, τονίζει πως πρόκειται για την πρώτη δοκιμή της Τουρκίας, που ίσως καταφέρει στο μέλλον να αποκτήσει και πυρηνικές κεφαλές, που λίγες χώρες σήμερα διαθέτουν παγκοσμίως. «Αυτή ήταν η πρώτη δοκιμή. Ίσως αργότερα η Τουρκία καταφέρει να ξεκινήσει παραγωγή πυραύλων μεγαλύτερης εμβέλειας και ελπίζω να αποκτήσουμε ικανότητες και με πυρηνικές κεφαλές. Έτσι η Τουρκία θα αποκτήσει ικανότητες πυρηνικής αποτροπής που διαθέτουν λίγες χώρες στον κόσμο» δήλωσε ο Αγάρ, μπροστά σε έναν χάρτη που δείχνει την εμβέλεια του Tayfun, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: «Καλάθι του νοικοκυριού»: Η κυβέρνηση «ξορκίζει» την ακρίβεια και δρομολογεί νέες παρεμβάσεις Τρίτη θητεία για τον Σι Τζινπίνγκ – Αγωνία Πούτιν για τον μελλοντικό ρόλο της Κίνας απέναντι στον πόλεμο Παναγιώτης Σαββίδης 24.10.2022, 09:15 BEST OF NETWORK 23.10.2022, 20:45 24.10.2022, 08:30 22.10.2022, 09:50 24.10.2022, 08:48 24.10.2022, 08:47 23.10.2022, 21:00

