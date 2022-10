Ανδρουλάκης: Με τον αγώνα της η Φώφη επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα αποτελέσει έναν διάττοντα αστέρα

Τα βήματα ισχυροποίησης του ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό επιχείρησε να περιγράψει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η Χαριλάου Τρικούπη για την ανάδειξη της πολιτικής παρακαταθήκης της Φώφης Γεννηματά. Ο νυν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ανεβαίνοντας στο βήμα της εκδήλωσης μίλησε για τον αγώνα της Φώφης Γεννηματά στο πολιτικό πεδίο, αναγνώρισε ότι ανέλαβε τεράστιες ευθύνες στη πιο δύσβατη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι κατάφερε να θέσει τις βάσεις για την «αλλαγή κλίμακας» όσον αφορά στην πορεία του κόμματος, υπογράμμισε ότι στάθηκε κατά την «εισβολή» της πανδημίας απέναντι στον λαϊκισμό και τον ανορθολογισμό- και έτσι έκανε «γέφυρα» για να αναφερθεί αφενός στη «σφραγίδα» της Γεννηματά στις πολιτικές για την Υγεία και αφετέρου στην προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το νέο ΕΣΥ. «Δεν ξεχνάμε ότι ανέλαβε την παράταξη μας στα πολύ δύσκολα και την κράτησε όρθια μεγαλώνοντάς την και βάζοντας τις βάσεις για το μεγάλο άλμα που τώρα επιχειρούμε. Άλμα που είμαστε αποφασισμένοι, αλλά και αισιόδοξοι, ότι με την δύναμη του λαού θα κάνουμε πράξη. Με τον αγώνα της η Φώφη επιβεβαίωσε τη ρήση του ιδρυτή μας, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα αποτελέσει έναν διάττοντα αστέρα. Όλοι μαζί και καθένας προσωπικά, έχουμε χρέος να συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξε της ενότητας, της ευθύνης και του συλλογικού αγώνα που δίνουμε», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε μιλώντας και για την ανθρώπινη πλευρά της Γεννηματά: «Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την τραγική απώλεια της. Η απουσία της στην οικογένεια της, στο ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική ζωή της χώρας είναι μεγάλη. Η αγαπημένη μας Φώφη ανέβηκε το Γολγοθά με γενναιότητα και αξιοπρέπεια χωρίς να την καταβάλει σε καμία στιγμή ο φόβος. Στην πολιτική της διαδρομή οι επιλογές της είχαν πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν ζύγισε το κομματικό κόστος και αταλάντευτα υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον, την πατρίδα και την κοινωνική δικαιοσύνη». Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να νιώθει υπερήφανο και δικαιωμένο γιατί «το ΕΣΥ φέρει την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ» και γιατί όλοι και αείμνηστη πρόεδρος έβαζαν πάνω από όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι τα πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αφού έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση στη συνέχεια για τον υπό προώθηση νόμο: “Τώρα η ΝΔ, σαν να μην έμαθε τίποτα από την πανδημία προωθεί ένα ακόμα πλήγμα. Επιχειρεί με το τελευταίο σχέδιο νόμου να υπονομεύσει μια βασική αρχή του ΕΣΥ. Την δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, ενώ η χώρα μας έχει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, οδηγεί στην μετατροπή ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς. Συνεχίζει την υποχρηματοδότηση της υγείας και δεν προχωρά στις λειτουργικές αλλαγές που χρειάζονται τα Νοσοκομεία, ευνοώντας την συναλλαγή». Στο τρίτο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για «το ΕΣΥ του μέλλοντος» που, όπως είπε, απαιτεί 8 μεγάλες αλλαγές και παρεμβάσεις. Η σχετική περιγραφή του έχει ως εξής: 1η παρέμβαση: Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, ως ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Αναβάθμιση του ΕΟΔΔΥ ώστε να σχεδιάζει και να αξιολογεί πολιτικές, να καταγράφει και να επιτηρεί τους δείκτες υγείας του πληθυσμού και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων. 2η παρέμβαση: Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε: Την δημιουργία τοπικών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Με αναβαθμισμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην λειτουργία τους. Τα δίκτυα αναπτύσσουν νέου τύπου υπηρεσίες Οικογενειακής Ιατρικής, με την ευθύνη ενός οικογενειακού γιατρού, και την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας. Υπηρεσίες που φθάνουν σπίτι μας όταν τις έχουμε ανάγκη. Τόσο για τις ευπαθείς ομάδες, όσο και για το σύνολο του πληθυσμού. Έμφαση στην πρόληψη. Με ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό των παιδιών, για την σωστή διατροφή, με εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγχου χωρίς τα αυθαίρετα ηλικιακά όρια που έθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οδοντιατρική φροντίδα για τα παιδιά. Δωρεάν γονιδιακό έλεγχο με τεστ στα παιδιά όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, όπως προτείνει η Αντικαρκινική Εταιρεία που για μία ακόμα φορά θέλω να τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους όπου για 48 ώρες μπορούσαν οι γυναίκες να διενεργούν εξετάσεις στα γραφεία μας Να ενισχυθεί το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά και οι κινητές μονάδες να μπορούν να βρεθούν και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας Ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικό ταμείο, αξιολογεί, διαπραγματεύεται, ρυθμίζει, με ενιαίους κανόνες τις συνεργασίες και την δημόσια δαπάνη. 3η παρέμβαση: Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία. Με αξιοκρατική επιλογή Διοικητών Με ολοκληρωμένους προϋπολογισμούς και αυτονομία στην λήψη λειτουργικών αποφάσεων. Με ολοήμερη λειτουργία, ιδίως στον χειρουργικό τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές βέβαια στο προσωπικό. Με δυνατότητα συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες για άντληση πρόσθετων εσόδων. Ένας νέος χάρτης Υγείας, που ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές. Ώστε να μην έχουμε 17 Νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας και να μην υπάρχει 1 Νοσοκομείο στην πολυπληθή πια Ανατολική Αττική. 4η παρέμβαση: Δημιουργία Σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας. Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, που λειτουργούν με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με τους απαραίτητους επαγγελματίες υγείας και ενσωματωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. 5η παρέμβαση: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. Κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες Νέα σύγχρονα οργανογράμματα, ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται. Αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών, και αύξηση τους, ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών αλλά και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων. Ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά. Παροχή κινήτρων για ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις Ειδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί. Ριζική αναμόρφωση και rotation στο σύστημα Ιατρικής Εκπαίδευσης και νέο αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση ειδικότητας. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση των αποδοχών των ειδικευόμενων. Αξιοποίηση νέων γιατρών που σήμερα δουλεύουν στο εξωτερικό, στις νέες μονάδες οικογενειακής ιατρικής. Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των νέων ιατρών με μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα και σε συνέργεια με άλλες επιστήμες (βιολογία, χημεία κλπ). 6η παρέμβαση: Η Υγεία στα Νησιά Κάθε νησί θα έχει είτε επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο (για τα μεγάλα), είτε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο και πλήρη στελέχωση (για τα μικρότερα) Για τα πολύ μικρά νησιά ένα περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό. Κίνητρα για την εξεύρεση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού με πρόσθετες αμοιβές, επιδοτήσεις ενοικίων και μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε Νοσοκομεία επιλογής τους. 7η παρέμβαση: Λειτουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης. Για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 8η παρέμβαση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας. Θέλουμε να καλύψουμε το χάσμα ποιοτικήs περίθαλψης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεσυμβουλευτικής και τηλεπαρακολούθησης ασθενών. Αλλά και να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης ηλικιωμένων, αναπήρων, μοναχικών ατόμων με χρόνιες παθήσεις Να κάνουμε πράξη τον ψηφιακό φάκελο υγείας, την ψηφιακή κάρτα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα, τις καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, επαναφέρουμε την πρόταση μας για δραστική μείωση του ποσοστού συμμετοχήs στην αγορά φαρμάκων, για τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους άνεργους, που πλήττει ιδιαίτερα η ακρίβεια. Ειδήσεις σήμερα:Αλλάζει ο συγκοινωνιακός «χάρτης» της Αττικής – Έως την εθνική οδό στο ύψος της Βαρυμπόμπης ο Ηλεκτρικός «Λέει ψέματα, δεν της έχει κάνει τίποτα» δηλώνει ο πατέρας της 38χρονης που έριξε το καυστικό υγρό Ρίσι Σούνακ : Ποιος είναι ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός της Βρετανίας

