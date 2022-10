Αϋφαντής για Κατρούγκαλο: «Ως υπουργός ικέτευε να μη γίνει στη βάρδιά του η ζημιά στα ελληνοτουρκικά»

Ως «εθνοφθόρα» χαρακτήρισε την πολιτική εξασφάλισης ενός «ήσυχου καλοκαιριού» κάθε φορά με την Τουρκία ο Πρέσβης επί τιμή, Γεώργιος Αϋφαντής, μιλώντας στην Κρήτη TV, αποκαλύπτοντας παράλληλα παρασκήνια από την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακαλώντας στην μνήμη του στιγμές από τη θητεία του Γιώργου Κατρούγκαλου στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Αϋφαντής ανέφερε πως «τον θυμάμαι τον κύριο Κατρούγκαλο όταν ήμουνα Πρέσβης το 2019 στην Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης -η Φινλανδία είχε την προεδρία- είχε έρθει και ο κύριος Τσαβούσογλου στο Ελσίνκι, να τον ικετεύει για μία συνάντηση. Να τον ικετεύει και να του λέει ο άλλος “Να καθίσουμε σε έναν καναπέ να τα πούμε βρε παιδί μου. Όχι”». Ο ίδιος συνέχισε, λέγοντας πως «και τελικά, για να τον ξεφορτωθεί ο κύριος Τσαβούσογλου του είπε άλλη ώρα δεν μπορώ, 10 η ώρα το βράδυ. Δέκα η ώρα το βράδυ ήμαστε εκεί. Μείνανε μισή ώρα μέσα και όταν βγήκε αναφώνησε ανακουφισμένος: “Εντάξει, δε θα γίνει τίποτα μέχρι τον Σεπτέμβριο”. Λοιπόν, και πετάχτηκε ένας συνεργάτης του και του λέει “Μούφα κύριε υπουργέ, μούφα”, το παιδί αυτό νέο, εκφράστηκε έτσι». «Τον κοίταζα και εγώ και οι υπόλοιποι, πολύ λίγοι διπλωμάτες ήμαστε, ήταν και η ΕΡΤ έξω, περίμενε ο κύριος Μελέτης. Αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει να ικετεύσει να μη γίνει στη βάρδια του η ζημιά, γιατί Σεπτέμβριο υπολόγιζε να κάνει εκλογές το ’19», κατέληξε ο κ. Αϋφαντής, συμπεραίνοντας πως «γινόμαστε ικέτες» απέναντι στην Τουρκία. Δείτε τις επίμαχες δηλώσεις του στο 18: 05 Ειδήσεις σήμερα: Ντοκιμαντέρ BBC: Είναι «ελληνικής κατασκευής» ο Πήλινος Στρατός της Κίνας; Υπουργείο Υγείας: «Ξεκλειδώνουν» τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Πόσο θα κοστίζουν Ρίσι Σούνακ: «Ενότητα ή πεθαίνουμε» – Δραματικό μήνυμα στους Τόρις, απέκλεισε τις εκλογές

