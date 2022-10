Γερμανία – Σκρέκας: «Επενδύουμε και μετατρέπουμε την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο»

Θέματα που αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια και την «πράσινη» μετάβαση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων συζητήθηκαν σήμερα στη Σύνοδο Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, με συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Ο κ. Σκρέκας, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την αλματώδη πρόοδο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως τόνισε «η Ελλάδα μετατρέπεται σε περιφερειακό κόμβο για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας. Το μερίδιο αγοράς των ΑΠΕ θα ξεπεράσει φέτος το 46% και μπορεί κάλλιστα να φτάσει το 60% τα επόμενα τρία χρόνια. Εκτιμούμε ότι θα εγκαταστήσουμε εντός του 2022 νέα έργα ΑΠΕ 2GW, μέγεθος το οποίο είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο συγκριτικά με τις νέες μονάδες ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο σύστημα πριν από τρία χρόνια». Επίσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωράει στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας. «Διπλασιάζουμε τις ηλεκτρικές μας διασυνδέσεις με την Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, ενώ θα τριπλασιάσουμε τη δυναμικότητα της αντίστοιχης διασύνδεσης με την Αλβανία, μέχρι το τέλος της δεκαετίας». Στον τομέα του φυσικού αερίου, ο κ. Σκρέκας ανέδειξε τη σημασία της έναρξης λειτουργίας του αγωγού IGB καθώς και της κατασκευής των νέων μονάδων FSRU στην Αλεξανδρούπολη και την Κόρινθο. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η δοκιμή αγοράς (market test) για τον αγωγό φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία, που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2025. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα είναι 100% έτοιμο για τη μεταφορά υδρογόνου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των κρίσεων, όπως αυτή που βιώνει σήμερα η Ευρώπη. Η Ελλάδα, ενδυναμώνει τη συνεργασία της με τις γειτονικές χώρες, υλοποιώντας στρατηγικές υποδομές που θα προσφέρουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενέργειας και μεγιστοποιεί την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είμαι αισιόδοξος ότι τα Δυτικά Βαλκάνια θα συμπορευτούν με το κοινό ευρωπαϊκό όραμα της πράσινης μετάβασης και θα εργαστούμε με ενότητα, από κοινού, για ένα βιώσιμο μέλλον σταθερότητας και ανθεκτικότητας για τους πολίτες μας». Στη Σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, η υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Belinda Balluku, ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Staša Košarac, η υπουργός Οικονομίας του Κοσόβου, Artane Rizvanolli, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων του Μαυροβουνίου, Ervin Ibrahimović και η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας, Zorana Mihajlović. Ειδήσεις σήμερα: Ημαθία: Ο 28χρονος Ρομά ξέσπασε στο γκάζι επειδή είχε τσακωθεί με την γυναίκα του και «θέρισε» τη 15χρονη ΗΠΑ: Μοντέλο εξεπλάγη γιατί βρήκε… πολλούς Έλληνες στην Κρήτη Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κρήτη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 38χρονης

