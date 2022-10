Γιάννης Οικονόμου: Η κυβέρνηση θα στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα είναι μια χώρα που συμβάλει σε πολιτικές αιχμής της ΕΕ τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Η κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία για το πακέτο των κοινών παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των τιμών ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (24/10). «Η ευθύνη περνάει τώρα στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας που συνέρχεται αύριο προκειμένου οι υπουργοί να εξειδικεύσουν τις σχετικές προτάσεις ώστε να πάρουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου οι εξαγγελίες να γίνουν πράξη». Ο κ. Οικονόμου , ανέφερε ως σημαντικό το γεγονός ότι μόλις διαφάνηκε η πρόθεση της ΕΕ να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, η τιμή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές έχει σημειώσει σημαντική υποχώρηση. «Είναι προφανές ότι λειτούργησε ακόμη και η απειλή χρήσης του πλαφόν για την τιμή του φυσικού αερίου», είπε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα μιας μακρά προσπάθειας στην οποία πρωταγωνίστησε η ελληνική κυβέρνηση και στη συνέχεια υποστηρίχθηκε από σειρά ευρωπαϊκών χωρών που σταδιακά αυξάνονταν καθώς «το δίκαιο των θέσεών μας ήταν αυταπόδεικτο». Ανέφερε αναλυτικά ότι για πρώτη φορά η πρόταση κατατέθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 9 Μαρτίου, και ακολούθησαν και άλλες παρεμβάσεις. Η πρόταση ενισχύθηκε σημαντικά όταν ύστερα από πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου αλλά και της Πολωνίας, 15 χώρες μέλη ζήτησαν από την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση στο έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας που να υιοθετεί ουσιαστικά την ελληνική πρόταση. Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε μείζονος σημασίας βήμα όταν στις στις 5 Οκτωβρίου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με επιστολή προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υιοθέτησε τις προτάσεις του πρωθυπουργού για την εξέταση πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο TTF. Η πρώτη συζήτηση έγινε λίγες ημέρες αργότερα, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου στην Πράγα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τελικά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η πρόταση αυτή ενώ λαμβάνονται υπόψη πολλές από τις ελληνικές προτάσεις. Ακόμη υπογράμμισε ότι γίνεται έτσι αντιληπτό πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα είναι μια χώρα που συμβάλει σε πολιτικές αιχμής της ΕΕ. Πολιτικές πρακτικής λογικής οι οποίες φέρνουν άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Ακολούθως έκανε ξεχωριστή αναφορά σε άλλες πρωτοβουλίες της Ελλάδας όπως μεταξύ άλλων η εισήγηση την άνοιξη του 2020 της συγκρότησης Ταμείου Ανάκαμψης, του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, της ενίσχυσης της επιδημιολογικής επιτήρησης μέσα από τα self test αλλά και τις εξαιρέσεις από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την άμεση στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονταν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επίσης η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας. Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε στη συνέχεια ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. «Θα εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που θα δημιουργείται αλλά δεν θα το παραβιάζουμε», τόνισε. Περνώντας σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει με τις πολιτικές της ότι το σύστημα της δημόσιας υγείας είναι προϋπόθεση της κοινωνικής ευημερίας. «Η υγεία του λαού για την κυβέρνησή μας είναι προτεραιότητα», επεσήμανε. Έκανε ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που δόθηκε σε διαβούλευση για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και για την ιατρική εκπαίδευση. «Στόχος και αυτής της νομοθετικής παρέμβασης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ενίσχυσή του με περισσότερους γιατρούς, με την κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσεων και με τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους». Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια σειρά προτεινομένων ρυθμίσεων στην κατεύθυνση αυτή. Ο κ. Οικονόμου έκανε αναφορά επίσης στην εγκληματικότητα και σε όσα έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα επισημαίνοντας πως οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης περί δήθεν αύξησης της εγκληματικότητας διαψεύδονται από τα επίσημα στοιχεία. Κλείνοντας υπενθύμισε ότι εκτός από την αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σημαντική υπήρξε η αύξηση των οικοδομικών αδειών για το 2021. Επεσήμανε ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της ΕΕ σύμφωνα με τη Eurostat καθώς οι οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 54%.

