Δημοσκόπηση Marc – Η ακρίβεια ανησυχεί τους πολίτες Τι δείχνει η μέτρηση της εταιρείας που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 – Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου μεταξύ 1.050 νοικοκυριών Το πρώτο μέρος της μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου μεταξύ 1.050 νοικοκυριών. Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών είναι η ακρίβεια με ποσοστό 84,5%, όπως προκύπτει από την έρευνα. Ακολουθούν τα εθνικά θέματα με ποσοστό 44,1%, η εγκληματικότητα με 37,8%, ο πόλεμος στην Ουκρανία με 34%, το μεταναστευτικό με 14,2%, η πανδημία με 12,4%, οι φυσικές καταστροφές με 11,9% και οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με 7,1%. Η κύρια αιτία των ανατιμήσεων, σύμφωνα με τους πολίτες, είναι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος με ποσοστό 57,1%, ενώ ακολουθεί η κυβερνητική πολιτική με 40%. Για το πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης: – Σημαντική βοήθεια 20,2% – Μικρή, αλλά αναγκαία 39,1% – Σχεδόν καμία 39,8% – Δεν ξέρω / δεν απαντώ 0,9 Ερωτηθέντες για το «καλάθι του νοικοκυριού», οι συμμετέχοντες στην έρευνα το βλέπουν με κάποιες επιφυλάξεις σε ποσοστό 34,3%, ενώ το 32,5% το κρίνει θετικά. Το 29,3% των ερωτηθέντων το αξιολογεί αρνητικά, «σε λάθος κατεύθυνση». Όσο για ποια από τις πρόσφατες ποινικές υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα, τους συγκλόνισε περισσότερο, οι πολίτες απάντησαν: – Η 12χρονη στον Κολωνό 39,5% – Η υπόθεση Πάτρας με την Ρούλα Πισπιρίγκου 37,9% – Η δολοφονία της Καρολάιν 7,7% – Η διπλή δολοφονία στην Καβάλα 4,2% – Άλλη 2,6% – Δεν απαντώ 8,1%. Παράλληλα, οι πολίτες σε ποσοστό 93,5% ζητούν αυστηροποίηση των ποινών. Όχι, απαντά το 5,6%. Τέλος, το 65,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως υπάρχει αύξηση των πολύ σοβαρών εγκλημάτων, ενώ το 32,6% απαντά πως είναι όπως πριν, απλά προβάλλονται περισσότερο. Ειδήσεις σήμερα: Ρίσι Σούνακ: Το παιδί Ινδών μεταναστών έγινε πρωθυπουργός – Η πάμπλουτη σύζυγός του Μέγαρα: Ηλικιωμένη μπήκε αντίθετα στην Αθηνών-Κορίνθου και συγκρούστηκε με μηχανή – Δύο νεκροί Ο συγκοινωνιακός «χάρτης» της Αττικής αλλάζει – Σχέδιο και για επέκταση του Ηλεκτρικού πέρα από την Κηφισιά BEST OF NETWORK 24.10.2022, 16:00 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 17:54 24.10.2022, 17:56 24.10.2022, 13:00

