Επενδύσεις με ασφάλεια για το μέλλον

Σε έναν κόσμο μεγάλης αστάθειας σε όλα τα επίπεδα, είναι κυρίαρχο το αίσθημα ανασφάλειας στους περισσότερους από εμάς. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές δυσκολίες και τις ξαφνικές αλλαγές στον τρόπο ζωής αναζητούμε συνεχώς τρόπους να επενδύσουμε στο μέλλον.

Με σκοπό να καλύψει τις επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών, για παράδειγμα την ενίσχυση της σύνταξης ή τις σπουδές των παιδιών, η Ergo Ασφαλιστική δημιούργησε τη νέα οικογένεια ασφαλιστικών προϊόντων ERGO My Fund, ένα σύνολο καινοτόμων επενδυτικών – ασφαλιστικών προγραμμάτων, που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO.

Το διπλό όφελος του ERGO My Fund – Flex Plan

Το ERGO My Fund – Flex Plan είναι ένα καινοτόμο αποταμιευτικό και επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών, που μας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε σταδιακά το απαιτούμενο κεφάλαιο για την επίτευξη ενός μελλοντικού στόχου (πρόσθετη σύνταξη, κεφάλαιο σπουδών, κ.α.). Παράλληλα, καλύπτει εμάς και την οικογένειά μας με μια ομπρέλα ασφαλιστικής προστασίας, που προσαρμόζεται με απόλυτη ευελιξία στις προσωπικές μας ανάγκες. Με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου συμβούλου της εταιρείας, μπορούμε να σχεδιάσουμε το επενδυτικό μας πλάνο, όπως ακριβώς μάς εξυπηρετεί.

Επενδυτική στρατηγική με το ERGO My Fund – Invest Plan

Για όσους επιθυμούν να επενδύσουν άμεσα τo διαθέσιμο κεφάλαιό τους, το ERGO My Fund – Invest Plan παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα. Θα καλύψει ολοκληρωμένα τις επενδυτικές μας ανάγκες για να δημιουργήσουμε επιπλέον εισόδημα ή να αναπτύξουμε το κεφάλαιό μας, ενώ προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και ευελιξία, ώστε να διαμορφώσουμε την προσωπική μας στρατηγική.

Πώς επενδύεται το κεφάλαιό μας

Το κεφάλαιο στο ERGO My Fund συνδέεται με επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια (Funds) που διαχειρίζεται η MEAG (Munich ERGO Asset Management), η εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων των ομίλων Munich Re και ERGO Group.

Τα MEAG Funds είναι χαρακτηρισμένα ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εποπτεύονται από τη Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η MEAG διαχειρίζεται σήμερα συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 340 δισ. ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες διαχείρισης θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων στον κόσμο.

Σχεδιάζουμε εύκολα την επενδυτική μας στρατηγική

Η σύνδεση των ασφαλίστρων επένδυσης γίνεται μέσω του FundBOX, μιας εύχρηστης ψηφιακής επενδυτικής πλατφόρμας που μας παρέχει τη δυνατότητα να σταθμίσουμε την ανοχή μας στον επενδυτικό κίνδυνο και να προσδιορίσουμε το επενδυτικό μας προφίλ, αλλά και να διαμορφώσουμε εύκολα την επενδυτική μας στρατηγική, επιλέγοντας μία από τις δύο προσφερόμενες ψηφιακές εφαρμογές, ανάλογα με την επενδυτική μας εμπειρία:

1. All in One. Όσοι διαθέτουν μικρή εμπειρία στις επενδύσεις, μπορούν να επιλέξουν ένα Fund of Funds που θα τους προτείνει το FundBOX, με βάση το επενδυτικό τους προφίλ. Έτσι, με μία μόνο κίνηση επενδύουν σε άλλα funds κορυφαίων επιδόσεων και εξασφαλίζουν μεγάλη διασπορά επενδύσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης, ώστε το χαρτοφυλάκιό τους να εξυπηρετεί διαχρονικά.

2. Portfolio Synthesis. Οι σχετικά έμπειροι επενδυτές, μπορούν να επιλέξουν δύο η περισσότερα funds, διαμορφώνοντας το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο που εξασφαλίζει την επιδιωκόμενη κατανομή και διαφοροποίηση της επένδυσής τους. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης, ώστε το χαρτοφυλάκιό τους να εξυπηρετεί διαχρονικά την επενδυτική τους στρατηγική.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ERGO My Fund ή για οποιαδήποτε ερώτηση επισκεφθείτε το site www.ergohellas.gr ή απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο ασφαλιστικό σύμβουλο.