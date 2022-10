ΜέΡα25: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής Φωτεινή Μπακαδήμα – Η τέταρτη γυναίκα που αποχωρεί

Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΜεΡΑ25 ανακοίνωσε με επιστολή της προς το προεδρείο της Βουλής η βουλευτής Β’ Πειραιά Φωτεινή Μπκαδήμα. Πρόκειται για την τρίτη γυναίκα βουλευτή που αποχωρεί από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη καθώς είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις των Κωνσταντίνα Αδάμου και Αγγελικής Αδαμοπούλου οι οποίες είχαν αποχωρήσει καταγγέλλοντας την ηγεσία του ΜεΡΑ25 για «αυταρχισμό» και «κλειστή λέσχη εκλετών». Επίσης, είχε αποχωρήσει και η αναπληρώτρια βουλευτής, Μαρία Μποτονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μπακαδήμα, η οποία υπήρξε στενή συνεργάτης του κ. Βαρουφάκη από την περίοδο που ήταν υπουργός Οικονομικών το πρώτο εξάμηνο του 2015, στην επιστολή της υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να δίνει την μάχη δίπλα στους πολίτες του Πειραιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Βαρουφάκης όταν πληροφορήθηκε την πρόθεση της κυρίας Μπακαδήμα να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα έσπευσε να στείλει στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή διαγραφής της η οποία ωστόσο έφτασε μετά την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης της βουλευτού. Το ΜεΡΑ25 σε ανακοίνωσή του για την εξέλιξη γράφει: «Δεν κάνουμε πίσω. Την ώρα που το ΜέΡΑ25 δέχεται την ολομέτωπη επίθεση των ολιγαρχών, τους οποίους καταγγέλλει ονομαστικά μέσα κι έξω από τη Βουλή, η Φωτεινή Μπακαδήμα, βουλεύτρια Πειραιά, επέλεξε να απέχει από τις μάχες. Όλες και όλοι κρίνονται». Πλέον το κόμμα του κ. Βαρουφάκη μένει με 6 βουλευτές. Από τις αρχές του 2022 έχει υπάρξει ντόμινο αποχωρήσεων. Το νεαρό κοινοβουλευτικά κόμμα της Αριστεράς, με επικεφαλής το Γιάνη Βαρουφάκη, έχει «κατηγορηθεί« από το γυναικείο στελεχιακό δυναμικό του για φαινόμενα «νεποτισμού», «φίμωσης», όπως και «καταπάτησης των δημοκρατικών διαδικασιών». Η αποχώρηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Μαρίας ΜποτονάκηΤο τελευταίο επεισόδιο πριν την Μπακαδήμα σημειώθηκε πριν λίγους μήνες – ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας- όταν η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, Αγγελική Αδαμοπούλου, έκανε γνωστή την πρόθεσή της να εγκαταλείψει την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25, απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα. Η κ. Αδαμοπούλου, νομικός στο επάγγελμα, η οποία είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 στην Α’ Αθηνών με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, είχε στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης με αποδέκτη τον κ. Τασούλα και χωρίς προηγουμένως να έχει προετοιμάσει, κατά πληροφορίες, σχετικά τους συναδέλφους της στο κόμμα. Τότε, δεν έχει μεσολαβήσει ούτε μήνας από τις 15 Φεβρουαρίου, οπότε αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα και η Αναπληρωματική Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μαρία Μποτονάκη, η οποία θα έπαιρνε την έδρα της κ. Αδαμοπούλου, αν η τελευταία παραιτούνταν. Την πρόλαβε, ωστόσο, η κ. Μποτονάκη, επιλέγοντας την ηχηρή έξοδό της από το κόμμα, με μια δήλωση με τίτλο: «Ο meta-θάνατος της αμεσοδημοκρατίας». Στη δήλωση αποχώρησής της, η πρώην τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος χαρακτήρισε το ΜέΡΑ25 «συστημικό κόμμα που αποτελεί σπουδαίο δεκανίκι των πολιτικών εξευτελισμού των πολιτών αυτής της χώρας», διαπιστώνοντας την ίδια ώρα πως «βάλαμε ένα κόμμα στην Βουλή, που διοικείται από τον ετσιθελισμό των διορισμένων, που έχουν καταντήσει μια τεράστια μάστιγα διαλύοντας κάθε τομέα και κάθε δημοκρατική διαδικασία». Με κατηγορίες για bullying ανεξαρτητοποιήθηκε η Κωνσταντίνα Αδάμου Τον Ιούλιο του 2021 είχε έρθει η ανεξαρτητοποίηση της Κωνσταντίνα Αδάμου από την ΚΟ του ΜέΡΑ 25. Σε δήλωσή της τότε, η κ. Αδάμου κατήγγειλε ότι «δύο χρόνια τώρα, έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχικών συμπεριφορών που λάμβαναν χώρα, τόσο προς εμένα, όσο και προς άλλους συνοδοιπόρους μου». Αργότερα, η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης είχε καταγγείλει πως ενώ ήταν έγκυος η ηγεσία και στελέχη του κόμματος της ασκούσαν bullying, τραμπουκισμούς και mobbing. Η ίδια είχε ενημερώσει για την κατάσταση αυτή το γραμματέα του κόμματος Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο δίχως ενσυναίσθηση, καθώς έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον και πολλές φορές «σιγοντάριζε» τους νταήδες του κόμματος και δεν υπερασπίστηκε μια εγκυμονούσα, αλλά την άφησε στο έλεός τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης είναι πλέον εγγεγραμμένη στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αλλά «για αξιακούς λόγους» δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική της θητεία Ειδήσεις σήμερα:

