ΜέΡΑ25 – Φωτεινή Μπακαδήμα: Τι την οδήγησε να ανεξαρτητοποιηθεί – Με 6 βουλευτές έμεινε ο Βαρουφάκης

Ισχυρούς κλυδωνισμούς στο κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη προκαλεί η νέα αποχώρηση από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα και πλέον το ερώτημα που κυκλοφορεί στους διαδρόμους της Βουλής είναι αν το ΜεΡΑ25 θα έχει την τύχη της ΔΗΜΑΡ, των ΑΝΕΛ κι άλλων μικρών κομμάτων που έβλεπαν τους βουλευτές τους να πηδούν απο το καράβι καθώς ο πολιτικός χρόνος πλησίαζε στις εκλογές. Η ανεξαρτητοποίηση της Φωτεινής Μπακαδήμα έρχεται να προστεθεί στις αποχωρήσεις δύο ακόμα γυναικών βουλευτών, της Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Κωνσταντίνας Αδάμου οι οποίες εγκατέλειψαν το ΜεΡΑ25 εξαπολύοντας προς την ηγεσία του βαρύτατες καταγγελίες για bullying, νεποτισμό και αυταρχισμό. Χαρακτηριστικά που έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με όσα υποστηρίζει ο κ. Βαρουφάκης ότι πρεσβεύει. Επίσης, είχε αποχωρήσει και η αναπληρώτρια βουλευτής, Μαρία Μποτονάκη. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή το ΜέΡΑ25 βρίσκεται μόλις δύο αποχωρήσεις πριν από τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας αφού το κατώτατο όριο που θέτει ο κανονισμός της Βουλής είναι οι 5 βουλευτές. Έτσι εάν ο Γιάνης Βαρουφάκης δει ακόμη δύο στελέχη του να αποχωρούν τότε διαλύεται η ΚΟ του κόμματος. Ωστόσο, η περίπτωση Μπακαδήμα δεν είναι ίδια με τις προηγούμενες αποχωρήσεις καθώς την συνδέει στενή και μακροχρόνια συνεργασία με τον επικεφαλής του κόμματος. Βρέθηκε δίπλα του ως στενή συνεργάτις στο Υπουργείο Οικονομικών το πρώτο εξάμηνο του 2015 ενώ τον ακολούθησε και σε όλη την μετέπειτα περίοδο. Ίσως γι αυτό και η ίδια δεν θέλει για την ώρα να δημοσιοποιήσει τους λόγους αποχώρησής της. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον κ. Βαρουφάκη ο οποίος έσπευσε να συνδέσει την διαφοροποίηση της κυρίας Μπακαδήμα με ολιγαρχικά συμφέροντα. «Κατανοώ ότι, τώρα που οι Έλληνες ολιγάρχες εξαπολύουν επιθέσεις, μηνύσεις και προσωπικές απειλές απέναντι στους βουλευτές και τις βουλεύτριες του μοναδικού κόμματος το οποίο τους κατονομάζει και για αυτό τους πειράζει τόσο πολύ, κάποιες-κάποιοι από εμάς, από την κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να μην άντεξαν, να μην αντέξουν. Εμείς συνεχίζουμε, δεν θα κάνουμε πίσω και μας ενισχύει ιδιαίτερα ότι έχουμε νέο κόσμο που εισέρχεται έτοιμος για αυτόν τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας» ανέφερε χαρακτηριστικά θυμίζοντας αντίστοιχες ανακοινώσεις του Πάνου Καμμένου ο οποίος αποκαλούσε «αργυρώνητους» και «εξαγορασμένους» τους βουλευτές των ΑΝΕΛ που αποχωρούσαν από το κόμμα του. Πάντως, πηγές από το ΜεΡΑ25 σημειώνουν ότι η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Μπακαδήμα τους αιφνιδίασε καθώς δεν περίμεναν την συγκεκριμένη εξέλιξη λίγες ώρες μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής τους Επιτροπής. Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν μάλιστα ότι κατά τις πρόσφατες εσωκομματικές εργασίες η βουλευτής απέφυγε να αναπτύξει τους προβληματισμούς της. Τι οδήγησε την Μπακαδήμα σε αποχώρηση Για την ώρα η κυρία Μπακαδήμα δεν έχει ενημερώσει αναφορικά με τους λόγους που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει το «σκάφος» του κ. Βαρουφάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση εντός των επόμενων ωρών η οποία πιθανότατα θα μιλά για αντιδημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παραγκωνισμό της. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τον ρόλο της σταγόνας που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει έπαιξε η απόφαση του κόμματος για καταψήφιση του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή αν και η ίδια ως εισηγήτρια είχε διαφορετική άποψη. ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ; Πάντως, η κυρία Μπακαδήμα στην επιστολή με την οποία ενημερώνει την Βουλή ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΜεΡΑ25 σημειώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους πολίτες της Β΄ Πειραιά προϊδεάζοντας με τον τρόπο αυτό ότι επιθυμεί να συνεχίσει την πορεία της στον πολιτικό στίβο. Το εως σήμερα κοινοβουλευτικό της βιογραφικό ταιριάζει περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, στην περίπτωση «μεταγραφής» θα συνεκτιμηθεί και ο ανταγωνισμός. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ήδη μια τριάδα βουλευτών – Ν. Κασιμάτη, Γ. Ραγκούσης, Τρ. Αλεξιάδης – που δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχει κάποια δυνατή υποψηφιότητα ενώ με το σύστημα της απλής αναλογικής μπορεί να διεκδικήσει μια έδρα στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Η αποχώρηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Μαρίας Μποτονάκη Το τελευταίο επεισόδιο πριν την Μπακαδήμα σημειώθηκε πριν λίγους μήνες – ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας- όταν η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής, Αγγελική Αδαμοπούλου, έκανε γνωστή την πρόθεσή της να εγκαταλείψει την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25, απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα. Η κ. Αδαμοπούλου, νομικός στο επάγγελμα, η οποία είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 στην Α’ Αθηνών με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, είχε στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης με αποδέκτη τον κ. Τασούλα και χωρίς προηγουμένως να έχει προετοιμάσει, κατά πληροφορίες, σχετικά τους συναδέλφους της στο κόμμα. Τότε, δεν έχει μεσολαβήσει ούτε μήνας από τις 15 Φεβρουαρίου, οπότε αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα και η Αναπληρωματική Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μαρία Μποτονάκη, η οποία θα έπαιρνε την έδρα της κ. Αδαμοπούλου, αν η τελευταία παραιτούνταν. Την πρόλαβε, ωστόσο, η κ. Μποτονάκη, επιλέγοντας την ηχηρή έξοδό της από το κόμμα, με μια δήλωση με τίτλο: «Ο meta-θάνατος της αμεσοδημοκρατίας». Στη δήλωση αποχώρησής της, η πρώην τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος χαρακτήρισε το ΜέΡΑ25 «συστημικό κόμμα που αποτελεί σπουδαίο δεκανίκι των πολιτικών εξευτελισμού των πολιτών αυτής της χώρας», διαπιστώνοντας την ίδια ώρα πως «βάλαμε ένα κόμμα στην Βουλή, που διοικείται από τον ετσιθελισμό των διορισμένων, που έχουν καταντήσει μια τεράστια μάστιγα διαλύοντας κάθε τομέα και κάθε δημοκρατική διαδικασία». Με κατηγορίες για bullying ανεξαρτητοποιήθηκε η Κωνσταντίνα Αδάμου Τον Ιούλιο του 2021 είχε έρθει η ανεξαρτητοποίηση της Κωνσταντίνα Αδάμου από την ΚΟ του ΜέΡΑ 25. Σε δήλωσή της τότε, η κ. Αδάμου κατήγγειλε ότι «δύο χρόνια τώρα, έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχικών συμπεριφορών που λάμβαναν χώρα, τόσο προς εμένα, όσο και προς άλλους συνοδοιπόρους μου». Αργότερα, η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης είχε καταγγείλει πως ενώ ήταν έγκυος η ηγεσία και στελέχη του κόμματος της ασκούσαν bullying, τραμπουκισμούς και mobbing. Η ίδια είχε ενημερώσει για την κατάσταση αυτή το γραμματέα του κόμματος Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο δίχως ενσυναίσθηση, καθώς έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον και πολλές φορές «σιγοντάριζε» τους νταήδες του κόμματος και δεν υπερασπίστηκε μια εγκυμονούσα, αλλά την άφησε στο έλεός τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης είναι πλέον εγγεγραμμένη στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αλλά «για αξιακούς λόγους» δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική της θητεία. Ειδήσεις σήμερα: Ημαθία: Ο 28χρονος Ρομά ξέσπασε στο γκάζι επειδή είχε τσακωθεί με την γυναίκα του και «θέρισε» τη 15χρονη ΗΠΑ: Μοντέλο εξεπλάγη γιατί βρήκε… πολλούς Έλληνες στην Κρήτη Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κρήτη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 38χρονης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )