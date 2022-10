Ο Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον Πάπα – Στο τραπέζι το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και η Ουκρανία

Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, ο Λίβανος αλλά και το Ουκρανικό συζήτησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον Πάπα Φραγκίσκο Α’ στην Αγία Έδρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος έτυχε σήμερα επίσημης υποδοχής στο Αποστολικό Μέγαρο και είχε συναντήσεις με τον Πάπα και τον Πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «θεωρώ μια ιδιαίτερα τιμητική και δημιουργική τη συνάντηση με την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα». «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε για το άριστο των σχέσεων που διατηρούμε. Ευχαρίστησα για την απόφαση να δημιουργηθεί Πρεσβεία του Βατικανού στην Κύπρο, όπως επίσης και έδρα του Βικαρίου της Λατινικής Εκκλησίας του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων στην Κύπρο, όπως επίσης εξέφρασα τη βαθιά εκτίμηση του κυπριακού λαού και τη δική μου βεβαίως, για τη στήριξη αρχών από πλευράς Αγίας Έδρας τόσο όσον αφορά την εξεύρεση λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα και για το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Αυτού Αγιότητα στα θέματα μετανάστευσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Τον ευχαρίστησα διότι ήταν η πρώτη κίνηση αποδοχής μεταναστών που βρίσκονται στην Κύπρο», πρόσθεσε. Συζήτηση για το Κυπριακό και τους αγνοούμενους Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνέχισε λέγοντας ότι «μιλήσαμε για τα προβλήματα βεβαίως του Κυπριακού και τις συνθήκες που ολοένα χειροτερεύουν ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Τουρκίας. Μιλήσαμε για το θέμα των αγνοουμένων, ένα ευαίσθητο ανθρωπιστικό θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Πάπα, για την Κλιματική Αλλαγή και ιδιαίτερα και για τον Λίβανο, μια περιοχή που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Παπική Εκκλησία, αλλά δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε και στα δεινά που υφίσταται ο ουκρανικός λαός ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία». Ανέφερε επίσης ότι «είχα την ευτυχία να πληροφορηθώ από τον ίδιο ότι σαν αποτέλεσμα των δημιουργικών, όπως ο ίδιος είπε, προσπαθειών μου για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, να μου απονείμει το ανώτατο παράσημο, το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του Πάπα Πίου του 9ου, κάτι που, όπως μου έχει ο ίδιος δηλώσει, δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις». Αυτό, σημείωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, «είναι μια τιμή για μένα, αλλά και για την Κύπρο μας». Εν συνεχεία, είπε, «είχα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Παρολίν και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γκάλαχερ, με τους οποίους ενδιατρίψαμε εν λεπτομερεία στα όσα έχω προαναφέρει, δηλαδή στο Κυπριακό, στα θέματα της μαρωνιτικής κοινότητας, στα θέματα των αγνοουμένων, στα θέματα των τουρκικών παραβιάσεων, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην κατάσταση στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα ως αποτέλεσμα της Κλιματικής Αλλαγής και γενικότερα στο φάσμα των μεταξύ μας σχέσεων». Πρόσθεσε ότι «έχω ενημερώσει για την απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια διεθνή σύμβαση δια της οποίας παραχωρείται ένα μακρόχρονο σύμφωνο ενοικίασης κρατικής γης για την ανέγερση της πρεσβείας της Αγίας Έδρας». Βαθιά ευγνώμων για τη σημερινή συνάντηση με την Α.Α. Πάπα Φραγκίσκο @Pontifex καθώς μου δόθηκε εκ νέου η ευκαιρία να μεταφέρω τη βαθύτατη εκτίμηση του κυπριακού λαού για το θεάρεστο έργο που επιτελεί. Προσβλέπουμε στην αναβάθμιση και ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Αγία Έδρα. pic.twitter.com/iLPVRdw1pJ— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 24, 2022 «Τον αποχαιρέτησα ως πρόεδρος, δεν τον αποχαιρέτησα ως φίλος» Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει αποχαιρετίσει τον Πάπα Φραγκίσκο λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι με τον Πάπα έχει δημιουργήσει «μια ιδιαίτερα ανθρώπινη σχέση. Επομένως, τον αποχαιρέτησα ως Πρόεδρος αλλά δεν τον αποχαιρέτησα ως φίλος». Σημειώνεται ότι κατά τη συνάντηση του με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο ένα ασημένιο αντίγραφο κύλικα του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ παράλληλα προσέφερε το συμβολικό συνολικό χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, 5.000 προς ενίσχυση του ταμείου των άπορων προς ένδειξη της εκτίμησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θεάρεστο που επιτελεί η Αγία Έδρα και 5.000 ευρώ προς ενίσχυση του ταμείου της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου για το έργο που επιτελεί για άμβλυνση του μεταναστευτικού προβλήματος. Από την πλευρά του ο Πάπας Φραγκίσκος χάρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βιβλία της Αγίας Έδρας. Ειδήσεις σήμερα: 30χρονος πήδηξε στο κενό από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη και επέζησε Οριστικό: Κοινός φορτιστής για όλες τις συσκευές στην ΕΕ – Έχασε τον «πόλεμο» η Apple Βίντεο: Ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν τούρτα στο κέρινο ομοίωμα του βασιλιά Καρόλου Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 24.10.2022, 14:25

