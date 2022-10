Ο συγκοινωνιακός «χάρτης» της Αττικής αλλάζει – Σχέδιο και για επέκταση του Ηλεκτρικού πέρα από την Κηφισιά

«Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα με πολλές παραμέτρους, που δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι ευχάριστη, αλλά είναι η αλήθεια» σημειώνει σε συνέντευξή του στο - ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής τονίζοντας πως για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται: «Στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποδομές, που βελτιώνουν σημειακά την κυκλοφορία. Ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των εναλλακτικών μεθόδων κινητικότητας. Και ουσιαστικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων». Αυτή, λοιπόν, είναι η «πραγματικότητα» για την οποία κάνει λόγο ο κ. Καραμανλής ο οποίος αναγνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στον συγκοινωνιακό ιστό της πρωτεύουσας και με δηλώνει αποφασισμένος να αναλάβει δράση για την επίλυσή τους. Έτσι, με πρωτοβουλία του έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της συγκοινωνίας τόσο την Αττικής, όσο και της Θεσσαλονίκης. «Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο συστηματική δουλειά» Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις επεκτάσεις του Μετρό προς τον Πειραιά λέγοντας ότι «εκτιμάται πως προσθέτουν 130.000 επιβάτες την ημέρα στο Μετρό και αφαιρούν 23.000 αυτοκίνητα από το δρόμο. Τεράστια ανάσα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, αλλά και για τη μείωση των ημερήσιων εκπομπών C02 στην ατμόσφαιρα. Το ακόμα πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι αναδεικνύεται πλέον ο Πειραιάς σε ένα ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό hub. Συναντιούνται όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που έχουμε στην Αττική: Μετρό, Τραμ, ο παλιός ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και βέβαια λεωφορεία. Και το κυριότερο, ενώνονται πλέον οι χερσαίες μεταφορές, με τις θαλάσσιες μεταφορές και τις αεροπορικές μεταφορές. Ενώνουμε επιτέλους απευθείας σε 55′ το μεγαλύτερο λιμάνι με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή με άμεση επίδραση στις μεταφορές επιβατών, αλλά και προϊόντων, και ιδίως φυσικά στον τουρισμό μας». Μάλιστα επισήμανε ότι «το έργο αυτό, αποτελεί κομμάτι ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έργων που εφαρμόζουμε στο Λεκανοπέδιο Αττικής, για να προλάβουμε την κατάσταση πριν οι δρόμοι μας φτάσουν στον κυκλοφοριακό κορεσμό. Μπορεί η κατάσταση στις πόλεις μας να είναι καλύτερη συγκριτικά με άλλες μεγαλουπόλεις διεθνώς, όμως αν δεν δράσουμε σήμερα, σύντομα θα είναι πια αργά. Και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο συστηματική δουλειά». Υλοποιούμε ένα συγκροτημένο σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης του συγκοινωνιακού χάρτη της Αττικής Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται και αλλάζουν τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής. «Ξεμπλοκάραμε και ξεκίνησε ήδη η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό. Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο σήμερα, που όταν ολοκληρωθεί, θα εξυπηρετεί καθημερινά 340.000 ανθρώπους. Πρόκειται βεβαίως για ένα κολοσσιαίο έργο που θα πάρει επτά με οκτώ χρόνια. Αλλά όταν τελειώσει θα έχει αλλάξει η Αθήνα. Προχωράμε παράλληλα και με τις επεκτάσεις του Μετρό. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προκηρυχθεί ειδικότερα και η επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας προς Ίλιον. Με τρεις νέους σταθμούς και 3,5 χλμ σήραγγας. Επόμενες επεκτάσεις είναι αυτή προς Γλυφάδα, η επέκταση της Γραμμής 4 από το Γουδί προς το Μαρούσι και από το Άλσος Βεΐκου προς την Πετρούπολη, η επέκταση από το Θησείο προς το ΚΠΙΣΝ και τέλος η επέκταση της Γραμμής 1 από Κηφισιά προς την εθνική οδό στη Βαρυμπόμπη. Με την τελευταία, ιδίως, θα λύσουμε το ζήτημα της «ένωσης» της εθνικής οδού με το δίκτυο Μετρό της Αττικής. Προχωράμε επίσης τις επεκτάσεις του Προαστιακού σιδηροδρόμου σε Ραφήνα, Λαύριο και Δυτική Αττική. Για τα δύο πρώτα, ο διαγωνισμός με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έχει ξεκινήσει ενώ τις επόμενες μέρες θα βγει στον αέρα και ο διαγωνισμός του τρίτου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσον αφορά τα οδικά έργα της Αττικής, το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η σύμβαση για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης.Σύντομα θα ανακοινώσουμε και το σχεδιασμό μας για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο. Υπάρχουν όμως εξελίξεις και στο μέτωπο της επέκτασης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος άξονας σύνδεσης της Βόρειας με τη Νότια Αθήνα, παρακάμπτοντας το κέντρο και τους επιβαρυμένους άξονες της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Κηφισού. Σπουδαίο έργο. Σύντομα θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις» τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής. Το Μετρό Θεσσαλονίκης από «σύντομο ανέκδοτο» είναι πλέον ένα έργο που έχει μπει στην τελική ευθεία Αναφορικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι «τρέχουμε με στόχο να ολοκληρώσουμε το έργο έως τα τέλη του 2023. Τρέχουμε για να κερδίσουμε τον χρόνο που έκλεψαν από την πόλη οι προσφυγές εναντίον του έργου. Προσφυγές που έγιναν από μειοψηφίες και που κάποιοι προσπάθησαν να τις εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους μικροπολιτικούς σκοπούς. Το Μετρό Θεσσαλονίκης όμως από “σύντομο ανέκδοτο” είναι πλέον ένα έργο που έχει μπει στην τελική ευθεία. Και αυτό δεν είναι ωραία λόγια, αλλά κάτι που επιβεβαιώνουν τα γεγονότα». Εξήγησε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες της βασικής γραμμής έχουν ολοκληρωθεί κατά 87%. Έχουν ξεκινήσει εντατικά οι δοκιμές σε συρμούς και συστήματα. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος και στην εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 18 συρμών και σύντομα υπογράφεται η σύμβαση για άλλους 15. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τον Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό. Και το ένα μετά το άλλο, τα εργοτάξια κλείνουν κι οι Θεσσαλονικείς βλέπουν μετά από χρόνια οι χώροι να απελευθερώνονται και πάλι. Όλα αυτά είναι αληθινά. Όχι λόγια, ούτε μουσαμάδες. «Η Θεσσαλονίκη αποκτά επιτέλους ένα από τα πιο σύγχρονα Μετρό στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι θα το χρησιμοποιούν 315.000 επιβάτες ημερησίως και στους δρόμους θα κυκλοφορούν 60.000 λιγότερα οχήματα. Θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο η ζωή στην πόλη. Κι επειδή ακούγονταν διάφορα – που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα – για τα αρχαιολογικά ευρήματα, θα πω στους ”δύσπιστους” μόνο το εξής: Δείτε την εξαιρετική δουλειά που έχουμε κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αττικό Μετρό ΑΕ στο σταθμό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μπορούμε όλοι να διαπιστώσουμε στην πράξη πώς μπορούμε να ”παντρέψουμε” τα ευρήματα με το πιο σύγχρονο έργο και να έχουμε σταθμούς- μουσεία. Το είπαμε και το εννοούμε: Μπορούμε να έχουμε και μετρό και αρχαία. Και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο σταθμό Βενιζέλου, θα έχουμε ένα “ζωντανό μουσείο”. Αλλά και μία σειρά από σημαντικά εκθέματα στους σταθμούς Πλατεία Δημοκρατίας, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Φλέμινγκ, καθώς και ένα νέο Μουσείο μπροστά από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ειδικά για τα αρχαιολογικά ευρήματα του Μετρό. Παράλληλα, να επισημάνω ότι προχωράει και η επέκταση προς Καλαμαριά και θα ολοκληρωθεί λίγο μετά το βασικό έργο. Ενώ ήδη μελετούμε τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και προς το Αεροδρόμιο. Επίσης, υλοποιούμε τη μελέτη ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, κάτι που είχε να γίνει από το 2006. Είναι μια Συγκοινωνιακή μελέτη από την οποία θα προκύψουν οι ανάγκες της επόμενης 20ετίας της πόλης. Ώστε οργανωμένα, με σχέδιο και πρόγραμμα, να προχωρήσουμε και την περαιτέρω ανάπτυξη του Μετρό αλλά και των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη» συμπλήρωσε. Είμαστε η παράταξη που ότι λέει το κάνει Σχετικά με το Μετρό στα Εξάρχεια ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αυτή που αποφάσισε οριστικά να γίνει ο σταθμός στην πλατεία Εξαρχείων, δημοπρατώντας έτσι το έργο τον Μάρτιο του 2017. «Το έχουν ξεχάσει άραγε; Μας έχει συνηθίσει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει μια απόφαση και μετά να κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση, η δική μας κυβέρνηση, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, κάνει το αυτονόητο. Εμείς όμως είμαστε η παράταξη που ό,τι λέει το κάνει. Και μετά δεν αλλάζει γνώμη. Για αυτό και να μην ανησυχεί η σιωπηρή πλειοψηφία των κατοίκων των Εξαρχείων. Εμείς δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε τη Γραμμή 4 με το σταθμό Εξάρχεια κανονικά στη θέση του» επισήμανε. Ειδήσεις σήμερα:

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )