ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η επόμενη ημέρα της Κεντρικής Επιτροπής Η διήμερη εσωκομματική διαδικασία εμπεριείχε για άλλη μια φορά αστερίσκους απέναντι στο κεντρικό αφήγημα της Κουμουνδούρου Γεωργία Σαδανά 24.10.2022, 12:49 Τίτλους τέλους στον «ΣΥΡΙΖΑ του 3%» επιχείρησε να γράψει την Κυριακή (23/10) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κλείνοντας τις εργασίες της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, μολονότι η διήμερη εσωκομματική διαδικασία εμπεριείχε για άλλη μια φορά αστερίσκους απέναντι στο κεντρικό αφήγημα της Κουμουνδούρου, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βρίσκεται τρία χρόνια πλέον στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλώντας από στήθους, και κατά κάποιους από καρδιάς, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τα κομματικά στελέχη να «παίξουν μπάλα» δυναμικά στο γήπεδο της οικονομίας, προνομιακό όπως εκτιμάται για την κυβέρνηση, να ανεβάσουν στροφές στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους και πρωτίστως «να ρίξουν νερό» στο κρασί της κομματικής ανθρωπογεωγραφίας, ενόψει αυτοδιοικητικών και συνδικαλιστικών εκλογών. Πρόβλημα αξιοπιστίας Μιλώντας ανοιχτά, ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε πως «ένα από τα βασικά προβλήματα που πιστεύω έχει το κόμμα μας και είναι σημαία επικοινωνιακή των πολιτικών μας αντιπάλων, είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας», αποδίδοντάς το εν πολλοίς στην πολυφωνία μεταξύ τάσεων και προσώπων. Απευθυνόμενος προσωπικά στον Θοδωρή Δρίτσα, ιστορικό στέλεχος και εξέχον πρόσωπο της «Ομπρέλας», «εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη διατύπωση διαφορετικής άποψης σε κρίσιμα θέματα στρατηγικής» τόνισε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος περνούν πλέον από το «φίλτρο» της κυβερνησιμότητας. «Όταν λοιπόν αύριο θα είμαστε κυβέρνηση, αγαπημένε μου σύντροφε Θοδωρή, και είσαι εσύ υπουργός, θ’ ασκήσεις βέτο στο Υπουργικό Συμβούλιο για να βγει η χώρα και να πει «βέτο στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ», όταν το επιθυμεί αυτό το σύνολο του Κοινοβουλίου;» διερωτήθηκε δημόσια ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, απαντώντας στις ενστάσεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καρφιά για το «δεύτερο κόμμα» Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ως «πολύ κρίσιμο το θέμα της αξιοπιστίας», «διότι κάθε φορά, όταν λέμε κάτι, ιδίως τώρα που πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όχι ότι δουλεύουμε όλοι μαζί σ’ ένα σχέδιο, απλά να είμαστε δεύτερο κόμμα και να διατυπώνουμε τις ωραίες μας απόψεις, αλλά ότι θα είμαστε κυβέρνηση αύριο», όπως είπε, «καρφώνοντας» την εντύπωση που πλανάται στο εσωτερικό του κόμματος από μια μειοψηφία στελεχών ότι η διακυβέρνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, εφόσον το κόμμα υπηρετεί τις ιδεολογικές του αρχές. Η δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να ομογενοποιηθεί ως προς το πρόταγμα της διεύρυνσης, παρά την τριετή παραμονή της στα αντιπολιτευτικά έδρανα, αναδείχθηκε από πλευράς της ηγεσίας του κόμματος και στο ζήτημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει τον πήχη ψηλότερα από κάθε άλλη φορά. «Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας. Ακούστηκε εδώ: Το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών, να μην είναι ο χάρτης μπλε όπως ήταν το ’19, αλλά να ο χάρτης κόκκινος, άντε κοκκινοπράσινος. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Να μιλάμε ειλικρινά εδώ!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ζητώντας από το κομματικό όργανο διαλλακτικότητα στο θέμα επιλογής των επικεφαλής των αυτοδιοικητικών συνδυασμών. «Δεν πήγαμε καλά ρε παιδιά…» «Οφείλουμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί, γιατί έχουμε την εμπειρία του 2019 και του 2014. Και τι λέει αυτή η εμπειρία: Λέει ότι όλοι μαζί χειροκροτούσαμε τις αποφάσεις των οργάνων της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά όταν πήγαινε να εφαρμοστεί στον τόπο μας, λέγαμε «όχι, εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα, να εφαρμοστεί στο διπλανό Δήμο, εδώ έχουμε ένα παιδί εξαιρετικό που θα πάει πάρα πολύ καλά», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και συνέχισε, λέγοντας πως «πράγματι, το παιδί ήταν εξαιρετικό, εξαιρετικός σύντροφος ή συντρόφισσα, αλλά δεν πήγαμε καλά ρε παιδιά…. Δεν πήγαμε. Θα το αξιολογήσουμε αυτό; Ή θα πούμε ότι έφταιγε η συγκυρία, ας πούμε, κάθε φορά;» Μετεξεταστέοι στα πάνελ Απελευθερωμένος σε σχέση με αντίστοιχες, εσωκομματικές διαδικασίες στο παρελθόν, ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να παρατηρήσει την αδυναμία σειράς κομματικών στελεχών να υπερασπιστούν τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και στα τηλεοπτικά πάνελ, σημειώνοντας πως «βλέπω ότι πολλοί από εμάς που μας εκπροσωπούν στα Μέσα Ενημέρωσης, αφήνουν στην άκρη αυτό το πεδίο. Κακώς το αφήνουμε στην άκρη», ενώ απαριθμώντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο οικονομικό πεδίο, «αυτά κάνουν οι «άριστοι». Θα παίξουμε κάποια στιγμή λοιπόν στο γήπεδό τους;» επισήμανε προς τα στελέχη του ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «εμείς λοιπόν διαχειριστήκαμε με εντιμότητα αλλά και με σωφροσύνη τα δύσκολα δημόσια οικονομικά και φέραμε αυτά τ’ αποτελέσματα: βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε στα Δημόσια Ταμεία». Εστιάζοντας στα οικονομικά αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζήτησε από τα στελέχη του να στριμώξουν το κυβερνητικό σχήμα στα οικονομικά «σχοινιά», θεωρώντας πως «δε μιλάνε τα μέσα γι’ αυτή την εικόνα, οφείλουμε όμως εμείς να την ξέρουμε αυτή την εικόνα. Και όποτε βγαίνουμε στα Μέσα να μην απαντάμε στο γνωστό ερώτημα «ναι, αλλά τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και πώς και τι». Εδώ τα προβλήματα, τα στοιχεία, τα δεδομένα, οι αριθμοί. Θ’ απαντήσει κανένας σ’ αυτά τα δεδομένα;» Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη πως «αν οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου εγγραφούν στο δημόσιο χρέος, αν δηλαδή με τη δική του ατζαμοσύνη ο «άριστος», φεσώσουν τον ελληνικό λαό με σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να παίρνουν τα funds κοψοχρονιά τα σπίτια της μεσαίας τάξης που υποτίθεται ότι θα στήριζε, θα πρέπει όχι μόνο να λογοδοτήσει, αλλά να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε διαδικασία». Χαμηλά στον συνδικαλισμό Παράλληλα, ως σταθμός στον οδικό χάρτη της Κουμουνδούρου προς την «πολιτική αλλαγή» εγγράφονται και οι συνδικαλιστικές εκλογές, με πρώτη δοκιμασία για την αξιωματική αντιπολίτευση τις εκλογές της ΑΔΕΔΥ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ του 32% και του 36%, παλαιότερα, στον συνδικαλισμό έχει πολύ χαμηλά ποσοστά, όταν η μεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης, δε, μας δίνει τα ποσοστά μας στις εκλογές, 32%, μας δίνει 40%, 45%. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να ομονοήσουμε, να υπάρξουν διεργασίες» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως «όλα τα σφυριά όλων μας, πρέπει να βαράνε σ’ ένα στόχο: 9 Νοέμβρη», οπότε και προγραμματίζεται μεγάλη, απεργιακή κινητοποίηση. Ειδήσεις σήμερα: Γεωργία Σαδανά 24.10.2022, 12:49 BEST OF NETWORK 24.10.2022, 12:15 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 08:48 24.10.2022, 08:47 24.10.2022, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )