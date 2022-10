Τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Μπλίνκεν για Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους έγινε με αμερικανική πρωτοβουλία 24.10.2022, 18:38 UPD: 24.10.2022, 22:42 1 ΣΧΟΛΙΑ Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Μπλίνκεν έγινε με αμερικανική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κύριο θέμα ήταν η Ουκρανία και η προοπτική ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της ενώ έγινε συζήτηση και για την Ανατολική Μεσόγειο, με κύριο μήνυμα ότι όλοι θέλουν σταθερότητα. «Εποικοδομητικό τηλεφώνημα με τον Άντονι Μπλίνκεν. Συζητήσαμε τη στενή συνεργασία μας ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί κατά της Ρωσίας, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο twitter. Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 24, 2022 Σε δηλώσεις που αποδίδονται στον εκπρόσωπο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις είπε ότι ο Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, πρόσθεσε, συζήτησαν τις προσπάθειες υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας εν μέσω του αδικαιολόγητου και απρόκλητου πολέμου της Ρωσίας και τη σημασία της προώθησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο υπουργός, κατέληξε, εξέφρασε την εκτίμηση για τις προσπάθειες της Ελλάδας ως βασικός σύμμαχος και εταίρος του ΝΑΤΟ. Ειδήσεις σήμερα: Ρίσι Σούνακ: Το παιδί Ινδών μεταναστών έγινε πρωθυπουργός – Η πάμπλουτη σύζυγός του Μέγαρα: Ηλικιωμένη μπήκε αντίθετα στην Αθηνών-Κορίνθου και συγκρούστηκε με μηχανή – Δύο νεκροί Ο συγκοινωνιακός «χάρτης» της Αττικής αλλάζει – Σχέδιο και για επέκταση του Ηλεκτρικού πέρα από την Κηφισιά 24.10.2022, 18:38 UPD: 24.10.2022, 22:42 1 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 24.10.2022, 16:00 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 22:15 24.10.2022, 22:27 24.10.2022, 13:00

