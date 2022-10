Το συγκινητικό βίντεο του Μανώλη Χριστοδουλάκη για τη Φώφη Γεννηματά «Όπως σου υποσχεθήκαμε, εμείς θα συνεχίσουμε. Όχι για χάρη σου, αλλά χάρη σε εσένα», αναφέρει ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ένας χρόνος συμπληρώνεται αύριο Τρίτη 25 Οκτωβρίου από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και στενός της συνεργάτης της, Μανώλης Χριστοδουλάκης, με ένα βίντεο περίπου τεσσάρων λεπτών, το οποίο ανάρτησε στα social media, αναφέρεται στη Φώφη Γεννηματά και στη συμβολή της στην παράταξη. Δείτε το βίντεο «Σου υπόσχομαι πρόεδρε, ότι θα μιλάμε για εσένα, για εσένα πρόεδρέ μας, που είχες τη γενναιότητα να βάζεις πάντα μπροστά το καλό της πατρίδας μας και της πολιτικής σου οικογένειας», αναφέρει στην αρχή του βίντεο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης χρησιμοποιώντας ένα απόσπασμα από τον επικήδειο που είχε εκφωνήσει στη Μητρόπολη Αθηνών. Στην ανάρτησή του για τον ένα χρόνο από το θάνατο της Φώφης Γεννηματά φιλοξενεί τα λόγια της ότι «αν ζεις με τον φόβο, αυτό δεν είναι ζωή, έχει νικηθεί στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα σου. Εγώ δεν έζησα ποτέ έτσι» και συμπληρώνει ότι «όπως σου υποσχεθήκαμε, εμείς θα συνεχίσουμε. Όχι για χάρη σου, αλλά χάρη σε εσένα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ». Ειδήσεις σήμερα: BEST OF NETWORK 24.10.2022, 11:00 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 08:48 24.10.2022, 08:47 24.10.2022, 09:30

