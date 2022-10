Φωτεινή Μπακαδήμα: Το τραγούδι της πρώην βουλευτού του ΜέΡα25 Ενεργή στο YouTube είναι η ανεξάρτηση πλέον βουλευτής καθώς εκτός από πολιτικά σποτάκια δείχνει και το ταλέντο της στο τραγούδι Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΜεΡΑ25 αποτελεί από σήμερα η βουλευτής Β’ Πειραιά Φωτεινή Μπκαδήμα. Πρόκειται για την τρίτη γυναίκα βουλευτή που αποχωρεί από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη καθώς είχαν προηγηθεί οι ανεξαρτητοποιήσεις των Κωνσταντίνα Αδάμου και Αγγελικής Αδαμοπούλου οι οποίες είχαν αποχωρήσει καταγγέλλοντας την ηγεσία του ΜεΡΑ25 για «αυταρχισμό» και «κλειστή λέσχη εκλετών». Επίσης, είχε αποχωρήσει και η αναπληρώτρια βουλευτής, Μαρία Μποτονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μπακαδήμα, η οποία υπήρξε στενή συνεργάτης του κ. Βαρουφάκη από την περίοδο που ήταν υπουργός Οικονομικών το πρώτο εξάμηνο του 2015, στην επιστολή της υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να δίνει την μάχη δίπλα στους πολίτες του Πειραιά. Η Μπακαδήμα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα Social Media, αλλά και στο YouTube όπου ανεβάζει αρκετά πολιτικά σποτάκια και κομμάτια από τις ομιλίες της. Μεταξύ των πολιτικών της θέσεων βρίσκεται και μια εκτέλεση τραγουδιού με την βουλευτή να δείχνει το ταλέντο της στη μουσική. Στο εν λόγω βίντεο, η Μπακαδήμα τραγουδά το «Όταν σου χορεύω» της Ρένας Μόρφη. Δείτε την εκτέλεσή της Ειδήσεις σήμερα: Τρεις ώρες με τον παπά-Δημήτρη στους Αγίους Ισιδώρους Δημοτικά σχολεία: Αδειάζουν κάθε χρόνο τα θρανία – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ΗΠΑ: Μοντέλο εξεπλάγη γιατί βρήκε… πολλούς Έλληνες στην Κρήτη BEST OF NETWORK 24.10.2022, 12:15 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 08:48 24.10.2022, 08:47 24.10.2022, 09:30

