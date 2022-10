Χαρδαλιάς: Καμία πρόκληση στα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα δεν θα μείνει αναπάντητη

Συνεχίζοντας την επισημη επίσκεψη του στην Αυστραλία ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς είχε σήμερα σειρά συναντήσεων με υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο Κοινοβούλιο της Καμπέρα. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον υπουργό, αρμόδιο για θέματα Βετεράνων, Matt Keogh, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με επίκεντρο την υπό εξέλιξη κατασκευή μνημειακού χώρου στη Λήμνο – με αποκλειστική χρηματοδότηση της Αυστραλίας – σε ένδειξη τιμής για τους άνδρες του στρατιωτικού εκστρατευτικού σώματος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Australian and New Zealand Army Corps – ANZAC), που υπηρέτησαν στο νησί. Ακολούθως, συναντήθηκε με τον υφυπουργό ‘Αμυνας, Υποθέσεων Βετεράνων και Κοινού, Matt Thistlethwaite, με τον οποίο συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ‘Αμυνας της Μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ‘Αμυνας και Εμπορίου για: – τη συνεχιζόμενη και ραγδαίως αυξανόμενη τουρκική ρητορική, η οποία, “με την τήρηση ανεύθυνης και επικίνδυνης στάσης, έχει περάσει και στο πεδίο, με ρεκόρ υπερπτήσεων, παραβιάσεων και παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων”. – την παράνομη κατοχή της Κύπρου και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “που ξεδιάντροπα η Τουρκία εκμεταλλεύεται με σκοπό την προώθηση της γεωπολιτικής της ατζέντας και τον εκβιασμό της Ελλάδας, λοιπών γειτόνων χωρών, καθώς και διεθνών οργανισμών και ενώσεων”. Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι η Ελλάδα απαντά προστατεύοντας ενεργά τα σύνορά της και σεβόμενη πλήρως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, μέσω: – Της ενίσχυσης των αποτρεπτικών ικανοτήτων της, με ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις. – Της διπλωματίας και της σύναψης συμφωνιών, σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο. – Της ενεργής υποστήριξης στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως στην ‘Αμυνα και την Εξωτερική Πολιτική. Αναφερόμενος δε στην αμυντική συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας πρότεινε τη διερεύνηση και εξέταση της πιθανότητας συμμετοχής της Αυστραλίας σε κοινά προγράμματα της PESCO και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών. Περαιτέρω αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας “με την απροκάλυπτη επίθεση της Ρωσίας, η οποία περιφρόνησε το Διεθνές Δίκαιο για την προώθηση της επεκτατικής της ατζέντας, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της περιοχής, τη διατάραξη της παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας και τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου στις οικονομίες των κρατών”. Στην ενημέρωση συμμετείχαν οι ομοσπονδιακοί βουλευτές και γερουσιαστές: – Shayne Neumann πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ‘Αμυνας & Εμπορίου, – David Fawcett αντιπρόεδρος της επιτροπής, – Steve Georganas μέλος και πρόεδρος της επιτροπής Συναλλαγών & Ανάπτυξης. – Luke Gosling, μέλος της επιτροπής, – Micheal McCormack μέλος της επιτροπής, – Maria Vamvakinou μέλος της επιτροπής και πρόεδρος της επιτροπής για τη Μετανάστευση, – Deborah O’Neill μέλος της επιτροπής, – Peter Khalil μέλος της επιτροπής. Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας επισκέφθηκε επίσης : – Το Μουσείο Πολέμου της Αυστραλίας, όπου κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο του Αγνώστου Στρατιώτη (φωτογραφία άρθρου), ενώ στη συνέχεια μετέβη στην αναθηματική στήλη μνημόνευσης των νεκρών στην Πτέρυγα για τη Μάχη της Κρήτης και – Το Ελληνο-Αυστραλιανό Μνημείο, όπου κατέθεσε στεφάνι. Τέλος επισκέφθηκε την πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστραλία, όπου συμμετείχε σε δείπνο εργασίας που παρατέθηκε από την ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα και την Εκκλησία της Καμπέρα. Παρόντες ήταν επισης ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, Γεώργιος Παπακώστας, ο Έλληνας ακόλουθος ‘Αμυνας, συνταγματάρχης Ιωάννης Φασιανός, ο πρόεδρος της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας & εκκλησίας της Καμπέρα, Ιωάννης Λουκαδέλης, η πρόεδρος της επιτροπής Συντονισμού Παναυστραλιανού Κυπριακού Αγώνα και πρόεδρος της κυπριακής κοινότητας, Γεωργία Αλεξάνδρου, μέλη οργανώσεων και συλλόγων της ομογένειας κ.α. Στον χαιρετισμο του ο κ.Χαρδαλιάς αφού εξήρε την προσφορά της ομογένειας επισήμανε μεταξύ άλλων: “Η πατρίδα προοδεύει, η πατρίδα είναι πρωταγωνίστρια, όσα δεν αντιμετώπισαν όλες οι κυβερνήσεις των είκοσι τελευταίων χρόνων κλήθηκε η κυβέρνησή μας να αντιμετωπίσει αυτά τα τρία χρόνια, μία παγκόσμια πανδημία, πλημμύρες, σεισμούς, την κλιματική απορρύθμιση, τα πάντα, δεν υπήρχε κάτι που δεν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Έναν πόλεμο πολύ κοντά σε μας, ευρωπαϊκό που τείνει να έχει παγκόσμιες προεκτάσεις, μία τεράστια ενεργειακή κρίση που έχει σηματοδοτήσει και έχει πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αλλά η χώρα μένει όρθια! Η χώρα τρέχει με εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η χώρα είναι προορισμός επενδυτικός για μεγάλες εταιρείες, η Amazon, η Google, η Microsoft και δεκάδες άλλοι κολοσσοί εμπιστεύονται την Ελλάδα και επενδύουν. Η ανεργία από το 17% εν μέσω κρίσης έχει πέσει στο 12%. Δεν είμαστε χαρούμενοι, πρέπει να το μειώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά μιλάμε για 267.000 νέες θέσεις εργασίας και όλα αυτά εν μέσω όλων αυτών των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε”. Παράλληλα επανέλαβε ότι “η Ελλάδα μας είναι ασφαλής, η πατρίδα μας είναι δυνατή, είναι πρωταγωνίστρια. Δεν μεμψιμοιρούμε, δεν απειλούμε κανέναν, επιζητούμε την ειρήνη, επιζητούμε τη φιλία, τη συναδέλφωση όλων των λαών. Είμαστε μια ανοικτή αγκαλιά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν τις ίδιες σκέψεις, τις ιδιες αρχές, την ίδια προοπτική για την περιοχή, για την επόμενη ημέρα για τα παιδιά μας αλλά είμαστε αδιαπραγμάτευτοι στα θέματα που αφορούν την πατρίδα και την εθνική μας κυριαρχία και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το έχουμε στείλει σε όλους, σε φίλους και εχθρούς. Ζητάμε την ειρήνη, θέλουμε να είμαστε πυλώνας σταθερότητας αλλά την ίδια στιγμή, προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας δεν αφήνουμε κανέναν να πιστέψει ότι οποιαδήποτε πρόκληση στα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, θα μείνει αναπάντητη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι ισχυρές, είναι πανέτοιμες, απευχόμαστε οτιδήποτε και δουλεύουμε ώστε όλα να είναι ειρηνικά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα αλλά απέναντι στις επιθετικές ρητορικές, απέναντι στις ανιστόρητες αναφορές, εμείς θ’ απαντάμε με νηφαλιότητα, με ψυχραιμία αλλά με εγρήγορση. Γιατί αυτά που κληροδότησαν οι πρόγονοί μας επιβάλουν να είμαστε σοβαροί, συγκροτημένοι και να είμαστε έτοιμοι όποτε και εάν ποτέ χρειαστεί να κάνουμε αυτό που έχει ορκιστεί ο καθένας μας”. Αύριο ο κ. Χαρδαλιάς θα έχει συνάντηση με τον υπουργό ‘Αμυνας και αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αδελαϊδα, όπου εκεί μαζί με την Προεδρική Φρουρά, που συμμετέχει μετά από πολλά χρόνια στις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας εκεί, θα γιορτάσει την εθνική μας επέτειο.

