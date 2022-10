Χατζηδάκης: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γίνει μέχρι το 2025/26» Έκαναν «κερκίδα» στη Λεωφόρο ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο υπουργός και υφυπουργός Δικαιοσύνης και η υφυπουργός Τουρισμού Σε ένα ματς με πίεση και αγωνία, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το τρίποντο νικώντας τον Άρη με 1-0 χάρη στο γκολ του Σπόραρ στις καθυστερήσεις του αγώνα και να κάνει το εννιά στα εννιά στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες της Λεωφόρου. Μεταξύ των φίλων των «πρασίνων» που βρέθηκαν κόντα στην ομάδα τους ήταν και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έκανε… κερκίδα μαζί με τους υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα και υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. «Κάναμε «κερκίδα» για τον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον αγώνα με τον Άρη! Με τον Κώστας Τσιάρας, τον Γιώργος Κώτσηρας και την Sofia Zacharaki. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το σερί: 9 νίκες σε 9 αγώνες! Το δικαιούμασταν εμείς οι Παναθηναϊκοί μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω εσείς οι υπόλοιποι να μας κατανοείτε…☘️☘️☘️», έγραψε στα social media ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μετά τη λήξη του ντέρμπι ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε στην Cosmote TV και για το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού». «Θα γίνει μέχρι το 2025/26, όπως έχει πει ο Δήμαρχος (σ.σ. Κώστας Μπακογιάννης). Η κυβέρνηση έχει βοηθήσει και προχωράμε. Αλλωστε ο Παναθηναϊκός το δικαιούται, είναι μία μεγάλη και ιστορική ομάδα και σήμερα εμάς τους Παναθηναϊκούς μας έκανε να χαρούμε ιδιαιτέρως. Ηταν ένα ματς με ιδιαίτερη αγωνία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και εδικαιούτο αυτή τη νίκη. Είμαι βέβαιος ότι φέτος θα πάμε καλά», σχολίασε σχετικά. Ειδήσεις σήμερα: Πώς το ’χασαν έτσι οι Εγγλέζοι; Αλλάζουν τρεις πρωθυπουργούς μέσα σε τρεις μήνες Κολωνός: Και η μάνα «εξέδιδε» τη 12χρονη, της είχε κλείσει εννέα ραντεβού Άγιοι Ισίδωροι: Προθεσμία πέντε ημερών από τον Ιερώνυμο στον παπα-Δημήτρη για να πάει σε άλλη μονή BEST OF NETWORK 23.10.2022, 11:44 23.10.2022, 09:03 22.10.2022, 09:50 23.10.2022, 22:56 23.10.2022, 22:57 23.10.2022, 13:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )