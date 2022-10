Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έλαβε μια άνευ προηγουμένου τρίτη πενταετή θητεία. Πιο εκπληκτική ήταν η απουσία οποιασδήποτε ένδειξης ότι ο Σι σκοπεύει να αναθεωρήσει τις πολιτικές που έχουν προκαλέσει τόση οικονομική ζημιά τα τελευταία χρόνια.

ΛΟΝΔΙΝΟ – Αν κρίνουμε από τα ρεπορτάζ από το 20ο Εθνικό Κογκρέσο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, που πρόσφατα χρίστηκε για τρίτη θητεία ως πρόεδρος, σφίγγει την πολιτική του λαβή και ενισχύει τον έλεγχο του ΚΚΚ στην κοινωνία. Μπορεί να συνεχιστεί η επιτυχημένη οικονομική ανάπτυξη σε αυτό το περιβάλλον;

Σκεφτόμουν εδώ και πολλούς μήνες ότι μια μέρα, θα ξυπνούσα και θα διάβαζα ότι η Κίνα επανεξετάζει τη στρατηγική της για μηδενικό COVID-19, αναθεωρεί την αλληλεπίδραση του CPC με τις εγχώριες ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεταρρυθμίζει πραγματικά το σύστημα αδειών παραμονής της χώρας και επανεξετάζει τα κρίσιμα πτυχές της Πρωτοβουλίας Belt and Road (BRI) και την πρόσφατη τακτική της στάση σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση. Αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ μεγάλη αναμονή.

Σε μια συνάντηση με έναν ανώτερο Κινέζο αξιωματούχο πριν από μερικούς μήνες, είπα αστειευόμενος ότι τα 30 και πλέον χρόνια «κατανόησής» της Κίνας μπορεί να ήταν ατυχία, επειδή δεν μπορούσα να καταλάβω κάποιες πολιτικές που είχε υιοθετήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο μόνος τρόπος που μπορούσα να τους εκλογικεύσω ήταν να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είναι μέρος κάποιου τακτικού ελιγμού για την εξουδετέρωση φατριών εντός των ανώτερων κλιμακίων του ΚΚΚ πριν από το Κογκρέσο. Κρίνοντας από το ποιον επέλεξε το Κογκρέσο να είναι δίπλα στον Σι στη νέα ηγεσία, σίγουρα υπήρξαν περαιτέρω εκκαθαρίσεις αντιπάλων – και πολύ λίγες ενδείξεις ανατροπής των πολιτικών των τελευταίων ετών.

Εκτός κι αν οι μέρες και οι εβδομάδες μετά το Συνέδριο δημιουργήσουν μια μεγάλη έκπληξη, βλέπω να αναδύονται αυξανόμενα διλήμματα για τον Xi.

Στην ανάλυση BRIC (η υποτιθέμενη άνοδος της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας) που οι τότε συνάδελφοί μου και εγώ δημιουργήσαμε πριν από μια γενιά, η δεκαετία 2021-30 υποτίθεται ότι ήταν όταν η οικονομία της Κίνας πλησίαζε σε ονομαστικούς όρους έναντι των ΗΠΑ. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο οι οικονομίες των BRIC συλλογικά θα μπορούσαν να συνεχίσουν την επόμενη δεκαετία να γίνουν μεγαλύτερες από την G7, κάτι που φυσικά θα αντιπροσώπευε μια τεράστια αλλαγή στη σύγχρονη παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Αυτό προϋπέθετε ότι οι χώρες θα επιτύγχαναν το μακροπρόθεσμο δυνητικό ποσοστό παραγωγικότητάς τους, επειδή η αύξηση του κινεζικού ΑΕΠ θα επιβραδύνονταν καθώς η αύξηση του εργατικού δυναμικού κορυφώθηκε, υπονοώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του ΑΕΠ 4,5-5% που είχαμε υποθέσει θα αντικατοπτρίζει τα κέρδη παραγωγικότητας. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι συνεπής με αυτό που η Κίνα δήλωσε ότι απαιτείται και επιθυμεί να διπλασιάσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της έως το 2035 από το επίπεδο του 2020.

Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια υποδηλώνουν ότι η Κίνα είναι απίθανο να επιτύχει αυτόν τον στόχο, εκτός εάν επανεξετάσει τις τρέχουσες πολιτικές της. Σχεδόν όλα τα επιστημονικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι είναι αδύνατο να εξαλειφθεί ο COVID-19. Ο μόνος εύλογος τρόπος αντιμετώπισης είναι με αποδεδειγμένα εμβόλια. Ο φόβος των Κινέζων ηγετών ότι η εγκατάλειψη της πολιτικής μηδενικού COVID-19 θα υπερέβαινε το σύστημα υγείας και θα προκαλούσε αύξηση της θνησιμότητας είναι κατανοητός, αλλά η πολιτική είναι εντελώς ασυνεπής με την πορεία προς τον στόχο του 2035. Είναι σαφές εδώ και αρκετό καιρό ότι η Κίνα μπορεί να πετύχει τον στόχο της μόνο εάν οι Κινέζοι καταναλωτές γίνουν κεντρικό μέρος του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Τα κυλιόμενα lockdown το καθιστούν σχεδόν αδύνατο.

Σίγουρα ήρθε η ώρα να εισάγουμε τα καλύτερα δυτικά εμβόλια και να αλλάξουμε πορεία. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, ένα τέτοιο βήμα θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Κίνα θέλει να ανοίξει ξανά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και αντιστροφή της συνεχιζόμενης οικονομικής αποσύνδεσης μεταξύ της Κίνας και των δυτικών χωρών, καθώς και των αυξανόμενων δυσκολιών που περιβάλλουν τα περισσότερα όργανα παγκόσμιας διακυβέρνησης, όπως η G20, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο COVID-19 δεν είναι σχεδόν ο μόνος τομέας πολιτικής που χρειάζεται ταχεία μεταρρύθμιση. Ειδικότερα, οι αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα σημάδια μιας φαύλος κυκλικής αποδυνάμωσης της στεγαστικής αγοράς και των κατασκευών, καθώς και την έλλειψη επιτυχίας της υπογραφής BRI του Xi.

Ελπίζω ότι αυτά τα λόγια θα διαβαστούν ως εποικοδομητική κριτική από κάποιον που είδε τις δυνατότητες της Κίνας πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και φαντάστηκε έναν κόσμο όπου θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία. Τότε, πίστευα ότι αυτό θα ωφελούσε όχι μόνο την Κίνα, ειδικά τους πολίτες της, αλλά και εμάς τους υπόλοιπους.

Αυτόν τον μήνα, το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ (NBER) δημοσίευσε μια μελέτη, « Το μέλλον της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης », που κοιτάζει μέχρι το 2100. Ακολουθεί ένα αναλυτικό πλαίσιο πολύ παρόμοιο με αυτό της ανάλυσής μας BRIC, και το κύριο σενάριο εξακολουθεί να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κίνα θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μέχρι το τέλος του αιώνα, με μια άλλη χώρα BRIC, την Ινδία, στη δεύτερη θέση. Υπάρχουν όμως δύο άλλα σενάρια με λιγότερο ευνοϊκούς δρόμους αύξησης της παραγωγικότητας. Σε ένα από αυτά, η Ινδία, όχι η Κίνα, είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έως το 2100. Και στη δεύτερη, η παραγωγικότητα υπολείπεται της πορείας των τελευταίων τριών δεκαετιών, όπως τα τελευταία χρόνια, και το μερίδιο της Κίνας στο παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται σημαντικά.

Κάποιος μπορεί μόνο να ελπίζει ότι όποιος και αν τον περιβάλλει ο Xi τα επόμενα χρόνια θα λάβει υπόψη του την έκθεση NBER.

Jim O’Neill, a former chairman of Goldman Sachs Asset Management and a former UK treasury minister, is a member of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development.