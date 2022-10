To Μέγαρο Μαξίμου «ψάχνει» την πρώτη Κυριακή των εκλογών Η 21η Μαΐου, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μοιάζει σαν πιο πιθανή ημερομηνία αλλά και απώτατο όριο των εκλογών, ενώ εξετάζεται και το «πρώιμο σενάριο» της Κυριακής των Βαΐων – Τα υπέρ και τα κατά της ατζέντας των εκλογών και η μείωση του χρόνου της υπηρεσιακής κυβέρνησης μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Γρηγόρης Τζιοβάρας 24.10.2022, 13:33 Με την ώθηση που τους δίνει ο ούριος δημοσκοπικός άνεμος που, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκαλεί η πρωτοφανής παγκόσμια ενεργειακή κρίση, φυσάει στα κυβερνητικά πανιά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του μπαίνουν όλο και βαθύτερα στα προεκλογικά νερά με περιοδείες στην περιφέρεια, εξορμήσεις σε πόλεις και χωριά, εγκαίνια έργων, αδιαμεσολάβητη επαφή με τους πολίτες και εν γένει εντατική προετοιμασία για το στήσιμο της κάλπης. Στα ενδότερα, μάλιστα, του Μεγάρου Μαξίμου έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχίσει οι συζητήσεις για την κατάρτιση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος με τρόπο που να διευκολυνθεί η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες, να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη της κυβερνητικής παράταξης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής και να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδύναμης πλειοψηφίας, ο οποίος τίθεται εν όψει της δεύτερης αναμέτρησης όπου η κατανομή των εδρών θα γίνει με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Αν και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πει τον τελευταίο λόγο και οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν ότι δεν έχει μοιραστεί τις σκέψεις του με το περιβάλλον του, καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι οι στενοί συνεργάτες του έχουν κυκλώσει στα ημερολόγιά τους τις ακόλουθες δύο Κυριακές για τη διεξαγωγή των εκλογών: ■ 9η Απριλίου (Κυριακή των Βαΐων) ■ 21η Μαΐου (Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης) Ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας αποτελεί, όπως εξηγούν οι γνωρίζοντες τις παρασκηνιακές συζητήσεις, ένα δύσκολο παζλ, καθώς, εκτός του ότι απαιτείται να ληφθεί υπ’ όψιν το πολιτικό momentum το οποίο θα επικρατεί στη χώρα την επερχόμενη άνοιξη, θα πρέπει να σταθμιστούν και άλλες παράμετροι. Ανάμεσά τους, η έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου, το Πάσχα που οι Ελληνες περιμένουν να το γιορτάσουν έπειτα από τρία χρόνια απαγορεύσεων και περιορισμών που έφερε η πανδημία, καθώς και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ τόσο για λόγους ηρεμίας των υποψήφιων φοιτητών που έχουν και δικαίωμα ψήφου, καθώς και των οικογενειών τους, όσο και για χωροταξικούς, αφού τα σχολεία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για εκλογικά τμήματα. Ενας εξίσου σημαντικός παράγων, εξάλλου, που πρέπει να εξεταστεί είναι και το σχεδόν προεξοφλημένο ενδεχόμενο ότι θα χρειαστεί να ψηφίσουμε δύο φορές για να σχηματιστεί βιώσιμη κυβέρνηση που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, υπό τις παρούσες προβλέψεις της ισχύουσας εκλογικής νομοθεσίας, θα πρέπει να υπολογιστεί ότι από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της επόμενης κυβέρνησης θα χρειαστεί να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Ειδικότερα, με βάση τα ισχύοντα, οι εκλογές προκηρύσσονται περί τις τέσσερις εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή τους, με ελάχιστο διάστημα τις 22 ημέρες και μέγιστο τις 30. Χρειάζεται, όμως, να περάσουν ακόμη δέκα ημέρες από το στήσιμο της κάλπης μέχρι να συνεδριάσει η Βουλή με τη νέα σύνθεσή της, να ορκιστούν τα μέλη της και αφού εκλέξουν προεδρείο να αποφασιστεί αν θα συνεχίσει το έργο της ή αν θα διαλυθεί με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης που να μπορεί να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Στο αντίστοιχο προηγούμενο του 2012, κατά το οποίο έγιναν δύο εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να προκύψει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα, απαιτήθηκε να μεσολαβήσουν περίπου 70 ημέρες. Η προκήρυξη των εκλογών έγινε στις 11 Απριλίου και η πρώτη κάλπη στήθηκε στις 6 Μαΐου. Η Βουλή που προέκυψε διαλύθηκε στις 19 Μαΐου, αφού απέβησαν άκαρπες οι διερευνητικές εντολές για σχηματισμό κυβέρνησης και προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για τις 17 Ιουνίου. Τέσσερις μέρες μετά σχηματίστηκε (21.7.2012) η συμμαχική κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜ.ΑΡ. με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται σοβαρά η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση της σύντμησης των χρονικών διαστημάτων που απαιτείται να μεσολαβήσουν τόσο από την έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας ως την ορκωμοσία της νέας Βουλής όσο και από την άμεση διάλυση της Βουλής μέχρι τη νέα προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Με βάση τις εισηγήσεις που έχουν γίνει προτείνονται τα εξής: ■ Πρώτον, για τη σύγκληση της νέας Βουλής να μη μεσολαβήσει δεκαήμερο, το οποίο ίσχυε επειδή η ανακήρυξη των βουλευτών γινόταν χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων. Τα τελευταία, όμως, μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα η ορκωμοσία των βουλευτών να γίνεται προτού παρέλθει εβδομάδα από την ημέρα των εκλογών. ■ Δεύτερον, η προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών να γίνεται σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων -έχει υπολογιστεί ότι αρκούν ίσως και 18 ημέρες-, αφού στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία και τα κόμματα και οι υποψήφιοι βουλευτές που θα κατέλθουν στον εκλογικό στίβο θα μπορούν απλώς να επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν στη μάχη για τη διεκδίκηση της λαϊκής ψήφου. Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι ακόμη υπό μελέτη, αλλά θεωρείται ότι δεν θα υπάρξουν αντιρρήσεις και από την αντιπολίτευση, υπολογίζεται ότι μπορεί να μειωθεί κατά 20 ημέρες το διάστημα από την προκήρυξη της πρώτης αναμέτρησης έως τη διενέργεια της δεύτερης, περιορίζοντας σε περίπου 50 ημέρες τον συνολικό χρόνο της πολιτικής αστάθειας και σε λιγότερο από έναν μήνα τη διακυβέρνηση της χώρας από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τα υπέρ και τα κατά Αν και, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το απώτατο τυπικό όριο για να διεξαχθεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι η 6η Αυγούστου 2023, δηλαδή έναν μήνα μετά τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας της Βουλής που εξελέγη στις 7 Ιουλίου 2019, η προετοιμασία που γίνεται στο κυβερνητικό επιτελείο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κάλπες θα στηθούν, όπως επανειλημμένα έχει πει ο πρωθυπουργός, την ερχόμενη άνοιξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εξετάζουν τα υπέρ και τα κατά των πιθανότερων ημερομηνιών που βρίσκονται στην ατζέντα τους. Ετσι, με βάση τις συζητήσεις που έχουν διαρρεύσει εκτιμούν ότι: ■ Η Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια εβδομάδα πριν από το Πάσχα και άρα θα διευκολύνει την πρόωρη μετάβαση στους τόπους καταγωγής τους πολλών ετεροδημοτών, οι οποίοι σε άλλη περίπτωση μπορεί να αποφασίσουν αποχή από την πρώτη αναμέτρηση, αφού θα είναι σχεδόν προεξοφλημένη η επαναληπτική εκλογή. Μειονέκτημα της συγκεκριμένης ημερομηνίας είναι ότι η προκήρυξη θα πρέπει να γίνει στις αρχές Μαρτίου, οπότε μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη σε απόλυτο βαθμό οι συνέπειες από τον δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναληπτική εκλογή θα οριστεί για τις 14 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις των αποφοίτων Λυκείου. ■ Η Κυριακή 21η Μαΐου προβάλλει στην παρούσα φάση ως επικρατέστερη, καθώς εκτιμάται ότι η προκήρυξη των εκλογών μπορεί να γίνει αμέσως μετά το Πάσχα, περίοδο κατά την οποία το πεδίο θα είναι πλέον ξεκάθαρο και η κυβέρνηση θα μπορεί να κάνει λόγο για ουσιαστική εξάντληση της τετραετίας και για τήρηση της υπόσχεσης του πρωθυπουργού για σεβασμό στη θεσμική τάξη. Ντεζαβαντάζ σε μια τέτοια εκδοχή είναι ότι η επαναληπτική εκλογή θα πρέπει να οριστεί για τις 18 ή τις 25 Ιουνίου, ημερομηνίες δηλαδή κατά τις οποίες θα έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και δεν θα επιτρέπει σε πολλούς εποχικά εργαζόμενους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Υπάρχει ωστόσο και ένα ακραίο σενάριο, που θέλει το στήσιμο της πρώτης κάλπης την Κυριακή 18 Ιουνίου. Είναι η λιγότερο πιθανή εκδοχή και θα προκριθεί μόνο στην περίπτωση που η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον διεθνή ορίζοντα, είναι τέτοια που η κυβέρνηση δεν έχει την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων. Πολύ περισσότερο που, υπό αυτή τη συνθήκη, η δεύτερη κάλπη θα στηθεί το νωρίτερο στις 9 Ιουλίου που τα «μπάνια του λαού» θα είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι ψηφοφόροι μπορεί να προτιμήσουν τις παραλίες αντί για τα εκλογικά τμήματα. Περιοδείες Οπως κάνει όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα, ο πρωθυπουργός στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην περιφέρεια, επιλέγοντας την Ηπειρο, όπου θα μεταβεί για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί με την ευκαιρία της επετείου του «Επους του ’40» στο Καλπάκι και στα Ιωάννινα. Η επόμενη περιοδεία του θα είν αι στη Δυτική Μακεδονία τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, ενώ, όπως μεταδίδουν πηγές από το επιτελείο του, στις προθέσεις του είναι να πραγματοποιεί μια περιοδεία ανά δεκαπενθήμερο στην Περιφέρεια, ενώ στο ενδιάμεσο θα επισκέπτεται μία από τις περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, να αναδείξει το έργο που πραγματοποίησε η κυβέρνησή του σε όλους τους τομείς παρά τις μεγάλες δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη. «Οι πολίτες αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλεται, όπως και την πλήρη απουσία αξιόπιστων εναλλακτικών προτάσεων και γι’ αυτό σε όλες τις μετρήσεις η Ν.Δ. κρατάει αλώβητο, αν δεν διευρύνει κιόλας, το προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζουν. Ταυτόχρονα, ακολουθώντας και τις τάσεις των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των πολιτών εστιάζεται στην ακρίβεια, στην ασφάλεια και στα Ελληνοτουρκικά, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου σχεδιάζει να δώσει έμφαση στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αναχαίτιση των επιπτώσεων από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Το φυσικό αέριο Ο πρωθυπουργός επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή απολύτως ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. που ασχολήθηκε με τα ενεργειακά και, όπως ο ίδιος είπε, κατέληξε σε μια επί της αρχής συμφωνία, η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ένα σύνολο παρεμβάσεων προκειμένου να κρατηθούν πιο χαμηλά οι τιμές του φυσικού αερίου. Εξήγησε ότι μία από τις παρεμβάσεις είναι η δυνατότητα επιβολής «πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου σε επίπεδο δείκτη TTF», κάτι που ο ίδιος ήταν από τους πρώτους ηγέτες που είχαν θέσει στον δημόσιο διάλογο ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις που προέβαλλε μέχρι πρότινος το Βερολίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η ευθύνη περνάει πλέον στους υπουργούς Ενέργειας, οι οποίοι θα πρέπει να εξειδικεύσουν τις σχετικές προτάσεις, έτσι ώστε να πάρουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που απαιτείται προκειμένου να γίνουν πράξη». Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος περισσότερο προς το εσωτερικό ακροατήριο, επανέλαβε με έμφαση ότι άσχετα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κυβέρνησή του «στήριζε, στηρίζει και θα εξακολουθεί να στηρίζει τους Ελληνες καταναλωτές, τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, απέναντι στην έκρηξη των τιμών ενέργειας». Παρατήρησε, όμως, με νόημα ότι είναι τελείως διαφορετικό να έχουμε τιμές φυσικού αερίου στα 200 ή 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα και άλλο να έχουμε τιμές στα 110-112 ευρώ, όπως διαμορφώνεται αυτές τις μέρες η τιμή που υποχώρησε επειδή «οι αγορές διαπίστωσαν ότι είμαστε σοβαροί ως προς την απειλή μας να επιβάλουμε -εφόσον αυτό χρειαστεί- ένα είδος πλαφόν στο φυσικό αέριο». Γρηγόρης Τζιοβάρας 24.10.2022, 13:33

