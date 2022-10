Ανδρέας Πάτσης: Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής

Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης Ο βουλευτής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις μετά τις καταγγελίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες με εξαγορά «κόκκινων» δανείων Βαρύ ήταν το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία για τον Ανδρέα Πάτση τις τελευταίες ώρες μετά από καταγγελίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες με εξαγορά «κόκκινων» δανείων, κάτι που οδήγησε και στη διαγραφή του από το κόμμα. Ο βουλευτής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον γενικό γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Γιάννη Μπούγα, για όσα του καταλογίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, στον βουλευτή διαμηνύθηκε αρμοδίως μέχρι στιγμής πως θα πρέπει να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όσα του καταμαρτυρούνται. Το θέμα για το κυβερνών κόμμα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, κάτι που καταμαρτυρά και το γεγονός πως συζητήθηκε και στον «πρωινό καφέ» του Μεγάρου Μαξίμου. Ο ίδιος πάντως σε συνομιλητές του φέρεται να λέει ότι όλες του οι δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες. Υπενθυμίζεται πως οι καταγγελίες ήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να αναφέρει ότι ο Ανδρέας Πάτσης εμφανίζεται ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες αγόρασαν κόκκινα δάνεια 63 εκ. στην τιμή των 4,3 εκ. και ο κ. Πάτσης κερδοσκοπεί από αυτό. Ειδήσεις σήμερα: «Δεν έτρεχα, δεν ήπια, δεν κατάλαβα ότι παρέσυρα κάποιον», λέει ο Ρομά που σκότωσε τη 15χρονη Σέβομαι τους ευρωπαϊκούς κανόνες αλλά έχουμε απαιτήσεις από τις Βρυξέλλες, λέει η Μελόνι Σπύρος Μπιμπίλας: «Έχω σκεφτεί την κηδεία μου και είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο που ετοιμάζω» Best of Network 25.10.2022, 13:36 25.10.2022, 11:23 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 14:16 25.10.2022, 13:00

