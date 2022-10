Ανδρέας Πάτσης: «Ηθικοί αλλά και νομικοί οι λόγοι» για την αποπομπή του από τη ΝΔ

Για ηθικούς αλλά και νομικούς λόγους αποπέμφθηκε από τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με τη νομοθεσία για το «πόθεν έσχες», καθώς οι επαγγελματικές δραστηριότητές του φαίνεται να μην συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους του Κοινοβουλίου που κατέχει από τον Ιούλιο του 2019. Αρμόδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση κινήθηκε με ταχύτητα ζητώντας άμεσα εξηγήσεις από τον βουλευτή μόλις καταγγέλθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης εισπρακτικής εταιρίας που είχε αγοράσει “κόκκινα δάνεια”, ενώ το νομικό του γραφείο είχε συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς τα ΕΛΤΑ, κάτι που δεν είναι επιτρεπτό για εκλεγμένους βουλευτές αφού πρόκειται για επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα. «Και μόνον η εμπλοκή ενός εν ενεργεία βουλευτή σε υποθέσεις πλειστηριασμών, είναι ένα ηθικό παραστράτημα που δεν μπορούσε να παραβλεφθεί», δήλωναν κυβερνητικές πηγές για να δικαιολογήσουν την κλήση σε απολογία που έγινε με οδηγία του Μεγάρου Μαξίμου μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες κατά του βουλευτή Γρεβενών που διατυπώθηκαν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιπλέον, κατά πληροφορίες, ο κ. Πάτσης εμφανίζεται να μετέχει σε εταιρίες με έδρα στο εξωτερικό, κάτι που απαγορεύεται ρητώς από την νομοθεσία για το “πόθεν έσχες”. Ο ίδιος τόσο στη διαδικασία των εξηγήσεων που κλήθηκε να δώσει όσο και σε δημόσιες δηλώσεις του δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι όλα αυτά τα είχε περιλάβει στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε στη Βουλή, χωρίς κανείς να του επισημάνει ότι είχε προβεί σε επιλήψιμες πράξεις. Χωρίς να αποτελεί άλλοθι για τον βουλευτή, καθώς “άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται” για κανέναν πολίτη, πόσω μάλλον για έναν νομικό και μέλος του Κοινοβουλίου, η υπόθεση αν ανέδειξε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο τις διάτρητες προβλέψεις του θεσμοθετημένου ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου είναι εκτεθειμένα εφόσον όντως ο κ. Πάτσης, όπως ισχυρίζεται, είχε περιλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητά του στις δηλώσεις του, με την κυνική, μάλιστα, προσθήκη ότι αν του είχε επισημανθεί ότι υπήρχε ασυμβίβαστο θα είχε μεταβιβάσει τις εταιρίες του σε συγγενικό του πρόσωπο… Το “θέμα Πάτση” συζητήθηκε στον “πρωινό καφέ” που έγινε την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουργός έδωσε οδηγία να κληθεί για εξηγήσεις ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Ιωάννης Μπούγας. Η διαγραφή του βουλευτή κατέστη αναπόφευκτη μετά τα όσα διημήφθησαν στη συνάντηση Μπούγα – Πάτση που ακολούθησε. Έτσι, αφού ενημερώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξεδόθη αμέσως μετά από το Μέγαρο Μαξίμου μια λιτή αλλά και εύγλωττη ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής: “Οι εξηγήσεις του βουλευτή Ανδρέα Πάτση για επαγγελματικές του δραστηριότητες, που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρίθηκαν επαρκείς. Κατόπιν τούτου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο βουλευτής Γρεβενών Ανδρέας Πάτσης, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ”. Μένει (ανεξάρτητος) βουλευτής ο Πάτσης Ο βουλευτής, πάντως, δεν έδειξε να… μεταμελείται μετά την καρατόμησή του και αντιθέτως έσπευσε να ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν διατίθεται να παραιτηθεί από την έδρα του. Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του, ανέφερε: «Αγαπητοί Γρεβενιώτες και Γρεβενιώτισσες παραμένω βουλευτής σας, ανεξάρτητος, σε λίγη ώρα θα ανεβεί δελτίο Τύπου από εμένα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις λεπτομέρειες». Και συμπλήρωσε: «Μέχρι τελευταίας στιγμής θα είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε. Σας ευχαριστώ θερμά». Ταυτοχρόνως, ο ίδιος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στράφηκε κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας τα εξής: “Τις τελευταίες μέρες,ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκης έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο ύβρεων και συκοφαντιών σε βάρος μου, ότι δήθεν είμαι ιδιοκτήτης εισπρακτικής εταιρίας και ότι μέσω εταιρίας συμφερόντων μου αγοράζω κόκκινα δάνεια από Τράπεζες στο 1/25 της αξίας τους. Επειδή η αλήθεια είναι μία και μοναδική και καμία σχέση δεν έχει με όσα εν γνώσει του αναληθώς ισχυρίζεται, παραθέτω τα κατωτέρω. 1. Το 1995 υπήρξα εξωτερικός δικηγόρος της Τράπεζας Πειραιώς.Το 1996 η Τράπεζα αποφάσισε να ιδρύσει θυγατρική εταιρία την Multi Collection, με σκοπό την διαχείρηση των δανείων της και μόνο. Στην εταιρία αυτή λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας μου, μου ζητήθηκε να συμμετάσχω με ποσοστό 42%, ενώ το 51% άνηκε στην Τράπεζα, η οποία και όρισε 5 στα 7 μέλη του ΔΣ, στελέχη της. Το 2009, με κοινή απόφαση των μετόχων, προχωρήσαμε στη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, η οποία και έπαυσε κάθε δραστηριότητά της. 2. Το 2010 σε συμφωνία με την τότε διοίκηση της Τράπεζας ίδρυσα την εταιρία ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ. Σκοπός της εταιρίας ήταν να αγοράσει από την Τράπεζα αποσβεσθέντα δάνεια. Επρόκειτο για καταναλωτικά δάνεια ετών 1998-2004 για τα οποία η Τράπεζα είχε προβεί σε όλες νόμιμες ενέργειες και δεν είχε καταστεί δυνατή η είσπραξή τους. Σκοπός ήταν να επιχειρήσει η εταιρία τηλεφωνικά να ρυθμιστούν δάνεια όσων το επιθυμούσαν με πολύ μεγάλη έκπτωση επί της οφειλής και να λάβουν στην συνέχεια εξοφλητική απόδειξη από την Τράπεζα. Για την αγορά του δανείου η εταιρία κατέβαλλε στην Τράπεζα το ποσό των 4,3 εκ. από δάνειο το οποίο είχε λάβει. Με τα χρήματα αυτά η εταιρία θα αποπλήρωνε το δάνειο των 4,3 εκ..Η εταιρία ΠΛΑΤΩΝ δεν εξέδωσε ποτέ καμία δικαστική απόφαση ούτε προχώρησε σε καμία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.Στην πραγματικότητα ήταν ένας ενδιάμεσος μηχανισμός μεταξύ οφειλετών και Τράπεζας. Η εταιρία τα τελευταία χρόνια είναι ανενεργή. Ο κ. Πολάκης, με μισές αλήθειες που ισοδυναμούν με ένα μεγάλο ψέμα, προσπάθησε ανεπιτυχώς για μια ακόμα φορά να μειώσει την επαγγελματική και επιχειρηματική μου διαδρομή και να πλήξει την πολιτική μου αξιοπρέπεια και προσωπικότητα. Η οδός της δικαιοσύνης είναι μονόδρομος”. Δεν ικανοποιήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάντως, που ανέδειξε το θέμα, θεώρησε ότι δεν ήταν ικανοποιητική η απόφαση διαγραφής του κ. Πάτση και στράφηκε εκ νέου κατά της κυβέρνησης με την ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε ότι ο κ. Πάτσης είχε εισπρακτικές και πλούτιζε από κόκκινα δάνεια από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν είχε αποκαλυφθεί πρώτη φορά από την εφημερίδα Δημοκρατία και την εφημερίδα Documento. Γνώριζε ότι είχε ρημάξει στις απευθείας αναθέσεις τα ΕΛΤΑ από τον Ιούνιο του 2021, όταν και κατέθεσε σχετική επίκαιρη ερώτηση στον κ. Πιερρακάκη ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κ. Κάτσης, χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση. Δύο χρόνια γνώριζε και επικροτούσε το πλιάτσικο, αφού δεν έκανε τίποτα. Πολύ απλά γιατί το πλιάτσικο στα ταμεία είναι η κανονικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με καθυστέρηση δύο ετών και μετά από τριήμερη σιωπή έσπευσε τώρα να διαγράψει τον κ. Πάτση, μόνο και μόνο γιατί οι πολίτες έχουν πλέον καταλάβει ότι χιλιάδες σπίτια και πρώτες κατοικίες θα βγουν σύντομα στο σφυρί για χάρη των funds και των τραπεζών. Ακόμα και έτσι ωστόσο, αφού ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει την παρανομία και την ανηθικότητα των πρακτικών του κ. Πάτση, τον κ. Πιερρακάκη που έδωσε μέσω των ΕΛΤΑ 1 εκατ. ευρώ απευθείας αναθέσεις στον βουλευτή της ΝΔ γιατί δεν τον αποπέμπει;” Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει, τέλος ερώτημα αν “ο κ. Πάτσης θα επιστρέψει το 1 εκατ. που τσέπωσε από τον κ. Πιερρακάκη”. Καθώς επίσης και αν “θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες πώς έδωσε 4,3 εκατ. ευρώ για να εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ;». Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση MARC: Στις 8,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ από ΣΥΡΙΖΑ Επίθεση με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε η 38χρονη στην αστυνομία Τι γνωρίζουμε για τις υποπαραλλαγές BQ.1 και ΒQ.1.1 που βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα

