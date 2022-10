Ανδρέας Πάτσης – Ο Παππάς απαντούσε από το 2019 για τα ΕΛΤΑ: «Δεν είναι στις αρμοδιότητες του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής» «Μήπως οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ αντανακλούν πρακτικές που ίσχυαν επί των ημερών του σε σχέση με οργανισμούς όπως τα ΕΛΤΑ;», τονίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Η διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μετά τις καταγγελίες αναφορικά με επιχειρηματικές δραστηριότητές του και εξαγορά «κόκκινων» δανείων, έδωσε την αφορμή στον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει – μέσω δήλωσης του Νάσου Ηλιούπουλου – τον πρώην πλέον βουλευτή της ΝΔ πως «πλουτίζει από κόκκινα δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει από το πόθεν έσχες του».Εκτός αυτόυ, τον συνέδεσε ακόμα και με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας πως ο κ. Πάτσης «εμφανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια από τον κ. Πιερρακάκη μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατ. ευρώ για νομικές συμβουλές. Το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τους «άριστους» του κ. Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Η αποπομπή των κ. Πιερρακάκη και Πάτση είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει». Σε σχέση με τις κατηγορίες αυτές που διατυπώθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση για την σχέση του Κυριάκου Πιερρακάκη με την υπόθεση του διαγραφέντα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Πάτση, την απάντηση έχει δώσει, πάντως, ο ίδιος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο, τον Μάρτιο του 2019, ξεκαθάριζε, απαντώντας στους βουλευτές Αναστάσιο Μεγαλομύστακα της Ένωσης Κεντρώων και Αντώνη Γρέγο της Χρυσής Αυγής ότι «ερωτήματα που αφορούν σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, διοίκησης, διαχείρισης και οργάνωσης των ΕΛΤΑ δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του». Ο Νίκος Παππάς είχε επισημάνει, συγκεκριμένα, πως «τα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στο Ταμείο Συμμετοχών και το υπουργείο Οικονομικών διόρισε διοίκηση τον περασμένο Αύγουστο. Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει την ευθύνη για τα ρυθμιστικά και νομοθετικά ζητήματα της αγοράς των Ταχυδρομείων, όχι για τη λειτουργία της εταιρείας πλέον». Επιπλέον, στις σχετικές απαντήσεις του τότε υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής προς τους συγκεριμένους βουλευτές, που έφεραν την υπογραφή Παππά, αναφερόταν πως «το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δεν έχει αρμοδιότητα στη λειτουργία των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., παρά μόνο επί νομοθετικών και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα».Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απάντηση στον Αντώνη Γρέγο Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απάντηση στον Αναστάσιο Μεγαλομύστακα Τι απαντά το υπουργείο Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΤην ίδια ώρα το ίδιο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με άτυπη ενημέρωσή του επισημαίνει: «Η μικροπολιτική σκοπιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από την απόπειρα εμπλοκής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – και του Κυριάκου Πιερρακάκη προσωπικά – στην υπόθεση που έχει ανακύψει με τα ΕΛΤΑ είναι ευδιάκριτη». Παράλληλα η ίδια πηγή τονίζει πως «για να γίνει ακόμα πιο σαφής, απαντούμε με παλαιότερη επίσημη τοποθέτηση κ. Νίκου Παππά αναφορικά με το ρόλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στα ΕΛΤΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 διακήρυττε με επίσημες δηλώσεις ότι τα ΕΛΤΑ δεν βρίσκονται στην εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά ότι το τελευταίο έχει αρμοδιότητα μόνο επί των νομοθετικών και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν στον ταχυδρομικό τομέα». Επισημαίνεται δε σε απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ πως «αυτό δεν τους εμποδίζει, σήμερα, να “χρεώνουν” στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσεις του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, παραβιάζοντας κάθε θεσμική λογική και λειτουργία. Πέρα από το γεγονός ότι μια τέτοια κατηγορία δεν ευσταθεί νομικά, μήπως εν τέλει αντανακλά πρακτικές που ίσχυαν επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με οργανισμούς όπως τα ΕΛΤΑ;». Κλείνοντας τονίζεται: «η στόχευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θεσμικά άτοπη αν δεν ήταν και απολύτως πολιτικά επιτηδευμένη, με σαφή προεκλογική στόχευση. Οι πρακτικές αυτές ανήκουν στο χθες – όπως και οι ταγοί τους. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί από τα ΕΛΤΑ και το Υπερταμείο».ΕΛΤΑ: Την παραίτησή του υπέβαλε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. ΚωνσταντόπουλοςΥπενθυμίζεται ότι την παραίτησή του υπέβαλε στην ΕΕΣΥΠ, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, επικαλούμενος λόγους ευθιξίας, μετά από την ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ περί αμοιβών προς τον βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση για νομικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι ο κ. Πάτσης διεγράφη σήμερα από την Νέα Δημοκρατία με εντολή του πρωθυπουργού. Η σχετική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ Με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, περί αμοιβών τις οποίες έδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προς τον βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση για νομικές υπηρεσίες, τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν τα εξής: Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την διεθνή Νομική Εταιρεία DLA Piper UK LLP, για την εκπροσώπησή τους στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιαίτερα στην Κομισιόν και την DG Comp. Η συνεργασία με τον Διεθνή Νομικό Οίκο ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα κατέστη αναγκαία λόγω της ανάγκης συστηματικής υποστήριξης των ΕΛΤΑ σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ανταγωνισμού, Καθολικών Υπηρεσιών κλπ. τα οποία προέκυψαν από την έναρξη υλοποίησης των δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρείας το 2021. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες για τις οποίες κατέστη αναγκαία η σύμβαση, αφορούν: 1. Τη νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού, δικαίου κρατικών ενισχύσεων, αναφορικά με διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιων ανεξάρτητων και άλλων διοικητικών Ευρωπαϊκών αρχών ή/και των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: -Τον πλήρη χειρισμό της υπόθεσης SA.57982 για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρου αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. -Τον πλήρη χειρισμό της υπόθεσης SA.57538 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή / και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων αναφορικά με καταγγελία σχετικά με τυχόν κρατική ενίσχυση υπέρ των ΕΛΤΑ. -Τον πλήρη χειρισμό της υπόθεσης SA.56616 για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρου αποζημίωσης για την παροχή καθολικής υπηρεσίας και οποιαδήποτε επακόλουθη συναφή διαδικασία. -Την παροχή νομικών υπηρεσιών για κάθε συναφές θέμα που αφορά τα ανωτέρω. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου, τιμολογείται μηνιαίως και σε κάθε περίπτωση μέχρις ολοκληρώσεως των υποθέσεων που αφορούν οι παραπάνω υπηρεσίες. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών, γίνεται με βάση τους επίσημους τιμοκαταλόγους της DLA Piper. Τα δε ποσά των τιμολογίων αποστέλλονται προς πληρωμή από την έδρα της εταιρείας και τις οικονομικές της υπηρεσίες, προς τις οποίες γίνεται και η πληρωμή. Σημειώνεται, δε, ότι όλες οι αποφάσεις πληρωμών, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στο πλαίσιο του ν. 3861/2010 και του ν. 4727/2020 Κατά συνέπεια δεν τίθεται ζήτημα αυτοτελών αμοιβών των Ελληνικών Tαχυδρομείων προς τον κ. Πάτση, νόμιμο αντιπρόσωπο της DLA Piper στην Ελλάδα. Η όποια δική του αμοιβή προσδιορίζεται από το πλαίσιο και τους όρους συνεργασίας του με την Νομική Εταιρεία, καταβάλλεται από αυτήν, και βέβαια όχι από τον εκάστοτε πελάτη της. Παρ’ όλα αυτά, για λόγους προσωπικής ευθιξίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, υπέβαλε την παραίτησή του στο Διευθύνοντα Συμβούλο της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Ειδήσεις σήμερα: Όσα γνωρίζουμε για τις υποπαραλλαγές BQ.1 και ΒQ.1.1 που βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης «Δεν έτρεχα, δεν ήπια, δεν κατάλαβα ότι παρέσυρα κάποιον», λέει ο Ρομά που σκότωσε τη 15χρονη BEST OF NETWORK 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 16:53 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 14:16 25.10.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )