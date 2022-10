Γεραπετρίτης για εκλογές: Στο τέλος της τετραετίας και με βάση την απογραφή του 2021

Στην απλή αναλογική ως μια «κανονική βόμβα» αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με βάση τη νέα απογραφή του 2021.«Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και θα γίνουν με την απογραφή του 2021. Δεδομένου του γεγονότος ότι η τελευταία απογραφή και πράξη συντελέστηκε στο τέλος Φεβρουαρίου, οποιαδήποτε στιγμή από Μάρτιο και εντεύθεν, θα σημαίνει ότι θα γίνουν οι εκλογές με την απογραφή η οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι (…) Σε κάθε περίπτωση στο μέτρο που θα έχουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν με τη νέα απογραφή», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.«Ακόμη δεν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα εκ μέρους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οπότε μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασία. Καλό είναι να μην λαμβάνουμε συμπεράσματα από στοιχεία τα οποία δεν είναι ακριβή. Δεν λαμβάνεται υπόψιν ο πληθυσμός της κάθε περιοχής, αυτό το οποίο λέμε μόνιμο πληθυσμό, γιατί εκεί μπορεί να είναι και άτομα τα οποία δεν έχουν εκλογικό δικαίωμα ή μπορεί να είναι άτομα – ετεροδημότες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον νόμιμο πληθυσμό. Ο νόμιμος πληθυσμός λοιπόν θα καταστεί γνωστός στο τέλος αυτού του χρόνου, έτσι ώστε να έχουμε τις τυχόν αλλαγές σε εκλογικές περιφέρειες. Μία πρώτη εκτίμηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες μεταβολές. Θα υπάρξουν κάποιες σημειακές αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγάλες. Επίσης, να επισημάνω ότι η όποια αλλαγή γίνει σε σχέση με τις εκλογικές περιφέρειες δεν επιδρά στο συνολικό αριθμό εδρών τον οποίο παίρνει το κάθε κόμμα. Το κάθε κόμμα, ανεξαρτήτως των εκλογικών περιφερειών, θα του κατανεμηθούν οι έδρες που του αναλογούν». Για την απλή αναλογική είπε ότι είναι μια κανονική βόμβα που μπορεί να φέρει σοβαρότατα προβλήματα. «Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι πολιτικές συναιρέσεις, ώστε να μπορούμε να μιλούμε με άνεση, όπως θα συνέβαινε σε άλλες χώρες, για την απλή αναλογική. Η εποχή της κρίσης στην οποία ζούμε απαιτεί πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί με πολύ γρήγορη και ισχυρή εντολή να δίνει λύσεις» υπογράμμισε. Για το αν θα αποτελέσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις κριτήριο επιλογής της ημερομηνίας των εκλογών και για το αν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλος ο εκλογικός κύκλος πριν από τη διεξαγωγή των πανελλαδικών, δήλωσε: «Οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν μια σταθερά. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν οριστεί για πρώτη φορά τόσο νωρίς, έτσι ώστε οι γονείς και οι μαθητές να γνωρίζουν ακριβώς πότε θα γίνουν πανελλαδικές. Η αίσθηση την οποία έχω είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι πανελλαδικές από οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη (…) Είναι πολύ σαφής η ημερολογιακή κατάσταση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν στην ώρα τους και οι εκλογές θα γίνουν όποτε τάσσει το Σύνταγμα». Ως προς το αν οι τουρκικές εκλογές μπορεί να αποτελέσουν συνάρτηση του χρόνου των ελληνικών εκλογών, με δεδομένο ότι στην Τουρκία θα γίνουν εκλογές τον Μάιο, τόνισε: «Όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι επόμενες εκλογές για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Και τούτο διότι βρισκόμαστε σε μία εθνική διελκυστίνδα, η οποία δυστυχώς έχει αναπτυχθεί ερήμην της χώρας μας, η οποία πάντοτε ήταν με τη λογική του διεθνούς δικαίου, της ποιότητας, της καλής γειτονίας. Δεν έχουμε πάντα αμοιβαιότητα στα ζητήματα αυτά. Πράγματι, θα υπάρξουν εκλογές προς το τέλος της επόμενης άνοιξης στην Τουρκία. Εμείς θα πορευθούμε ανεξάρτητα. Δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Αποκτά όμως εξαιρετικά μεγάλη σημασία η επόμενη εκλογική αναμέτρηση για την Ελλάδα, διότι ακριβώς σηματοδοτεί την εθνική στάση την οποία οφείλουμε να έχουμε όλοι. Είναι υψηλές οι διακυβεύσεις τις οποίες θα έχουμε και για την οικονομία και για τα εθνικά μας. Ανεξάρτητα από τις εκλογές της Τουρκίας, αλλά πολύ σημαντικά για τα εθνικά και την οικονομία». «Ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, σημασία έχει από τις εκλογές αυτές να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σε θέση να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έρχονται και αυτές θα είναι πολλές. Και ο ελληνικός λαός νομίζω είναι σε θέση να κρίνει ποιοι είναι εκείνοι που είναι για τα δύσκολα». Ως προς το πού αποδίδει την σημερινή κάθετη πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, σημείωσε: «Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για μια αστάθμητοι κατάσταση. Δυστυχώς έχει καταστεί εξαιρετικά ευμετάβλητη τιμή σε ό, τι αφορά το φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο. Νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία περισσότερο οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη θέση πλαφόν στο φυσικό αέριο, έτσι ώστε ακόμη κι αν δεν έχει καθοριστεί σε επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών, νομίζω ότι λειτούργησε αποτρεπτικά για την αύξηση των τιμών». Ερωτηθείς για το αν θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις στην περίπτωση που συνεχιστεί η πτώση στην τιμή του φυσικού αερίου, δήλωσε: «Οι επιδοτήσεις θα υπάρχουν όσο υπάρχει ανάγκη. Έχει δεσμευθεί ο πρωθυπουργός ότι η ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας θα είναι διαρκής. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση που κρίνουμε ότι οι τιμές είναι απαγορευτικές, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τότε θα παρεμβαίνουμε δημιουργικά (…) Θεωρώ ότι τώρα είναι οριακά πολύ υψηλές, έτσι ώστε να χρειάζεται μια ενίσχυση των πολιτών». «Η τιμή η οποία εμφανίζεται σήμερα στο φυσικό αέριο, μπορεί να έχει αντανακλαστικές συνέπειες το επόμενο διάστημα και όχι κατ’ ανάγκην άμεσα. Άρα ο πληθωρισμός είναι μια πολυπαραγοντική συνθήκη. Θα περιμένουμε να δούμε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εισαγόμενος πληθωρισμός πολύ υψηλός σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Προσπαθούμε να τον τιθασεύσουμε. Ένα μέρος του πληθωρισμού μόνο, προέρχεται από την ενέργεια από το οποίο υπολογίζεται περίπου γύρω στο 40%. Άρα θα πρέπει να αναμένουμε». Για έρευνα που καταδεικνύει φόβο από τους πολίτες για περαιτέρω αύξηση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, υπογράμμισε: «Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι οι τιμές δεν διαμορφώνονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι τιμές τις οποίες βλέπουμε εμείς στο ράφι του σούπερ μάρκετ είναι τιμές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον διάδρομο χρόνο και έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα λογικό είναι να υπάρχει μια χρονική υστέρηση. Σε κάθε περίπτωση εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι αναλόγως των τιμών θα πρέπει να υπάρχει και μία αντίστοιχη παρέμβαση εκ μέρους του κράτους για να συγκρατούνται οι τιμές αυτές συνήθως στην πηγή τους». «Καμία σκέψη, για την ώρα, για fuel pass 3» Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σκέψη για νέο Fuel Pass: «Δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια σκέψη για την ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε προς μία αποκλιμάκωση του φυσικού αερίου. Θα περιμένουμε να δούμε και το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης που και αυτό έχει μία ευμετάβολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει ζήτημα για μία τέτοιου τύπου ενίσχυση». «Έχω την κατανόηση ότι επειδή πάντοτε ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών, υπάρχει και μία λογική να στοχεύουμε εκεί που είναι πιο ακριβά τα προϊόντα. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή το ντίζελ κίνησης είναι σε σχετικώς υψηλά επίπεδα και γι αυτόν τον λόγο ο πληθυσμός αντιλαμβάνεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μία ενίσχυση. Εντούτοις, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων κατηγοριών, θα πρέπει να είναι μετρημένες και στοχευμένες, διότι και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσουν – και διότι ενδεχομένως μία ασυμμετρία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικές συνέπειες». Σχετικά με το αν έχουν διασφαλιστεί οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2022, υπογράμμισε: «Το υπόδειγμα το οποίο έχουμε γνωρίσει να αδειάζουν τα ταμεία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, στην Ελλάδα του 2022 – 23 δεν θα το δούμε. Θα έχουμε μία πολύ μετρημένη πολιτική. Ό,τι έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό έχει ήδη νομοθετηθεί και σταδιακά τίθεται σε ενέργεια. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση από όσα έχουν ήδη εξαγγελθεί. Από την άλλη πλευρά, οτιδήποτε κάνουμε δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Η παρούσα τουλάχιστον κυβέρνηση έχει την υπευθυνότητα, τη συνέχεια, τη σταθερότητα να λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να διακυβεύει τα δημοσιονομικά. Μνημόνια ή ανάλογες δεσμεύσεις με την παρούσα κυβέρνηση δεν θα δούμε (…) παραμένει ένας πάρα πολύ υψηλός στόχος η επενδυτική βαθμίδα για το 2023 ή 2023». «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Είναι ένας πάρα πολύ υψηλός στόχος προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ήδη λάβει μια σειρά από θετικές αξιολογήσεις από όλους τους οίκους, έχουμε θετικές αξιολογήσεις από όλες τις εκθέσεις εποπτείας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα που ουσιαστικά θα φέρει την Ελλάδα σε μια κατάσταση δημοσιονομικής κανονικότητας μετά από εδώ». Για τα ελληνοτουρκικά σε συνέχεια και των δηλώσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον θα ήταν αυτοσαρκασμός. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή η θέση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα είναι η καλύτερη που υπήρχε στη μεταπολίτευση. Και το λέω νομίζω τεκμηριωμένα αυτό. Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην Τουρκία. Αντιθέτως, έχει οικοδομήσει πάρα πολύ ισχυρά ερείσματα στην Ευρώπη, στη Δύση. Έχουμε μεγαλώσει την Ελλάδα. Θυμίζω την επέκταση των χωρικών υδάτων προς δυσμάς και έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Άρα η χώρα έχει μεγαλώσει. Η Ελλάδα έχει στρατηγικές συμμαχίες πλέον με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ». Για το αν σκοπεύει η Ελλάδα να ασκήσει το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, τόνισε: «Η Ελλάδα θα ασκήσει, θα ασκήσει το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, όποτε η ίδια το κρίνει σκόπιμο. Επιφυλάσσεται προφανώς το απόλυτο κυριαρχικό της δικαίωμα να το ασκήσει στον κατάλληλο χρονισμό. Δεν πρόκειται να παραχωρηθεί κανένα απολύτως δικαίωμα. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει -νομίζω αυτό είναι αυτονόητο- μια πολύ συγκροτημένη εξωτερική πολιτική, η οποία έχει ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να ασκούμε, χωρίς παραχωρήσεις και με μόνο γνώμονα τα εθνικά μας συμφέροντα». Ειδήσεις σήμερα: Ντοκιμαντέρ BBC: Είναι «ελληνικής κατασκευής» ο Πήλινος Στρατός της Κίνας; Υπουργείο Υγείας: «Ξεκλειδώνουν» τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Πόσο θα κοστίζουν Ρίσι Σούνακ: «Ενότητα ή πεθαίνουμε» – Δραματικό μήνυμα στους Τόρις, απέκλεισε τις εκλογές

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )