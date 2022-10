Δημοσκόπηση MARC: Στις 8,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ από ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα 8,7 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας MARC που παρουσιάστηκε απόψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 32,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,7%, το ΠΑΣΟΚ 11,2%, το ΚΚΕ 5,2%, η Ελληνική Λύση 4,4% και το ΜέΡΑ 25 3,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην μέτρηση του Σεπτεμβρίου, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν και πάλι στο 8,7%. Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 50,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 35,5 % και ο Νίκος Ανδρουλάκης 35%. Το 48,9% αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση ενώ αρνητικά την κρίνει το 49,7% των ερωτηθέντων. Στην αξιολόγηση για τον ΣΥΡΙΖΑ το 74,2% κρίνει αρνητικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για τα ελληνοτουρκικά, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 65,2% θεωρεί ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο πρόκλησης θερμού επεισοδίου. Πολύ, απαντά το 24,3% και αρκετά, το 40,9%. Να σημειωθεί ότι το 35,9% θεωρεί πραγματική την απειλή που εκτοξευει ο Τούρκος πρόεδρος σε βάρος της Ελλάδας ενώ το 57,2 την εντάσσει στην προεκλογική ρητορεία. Για το μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών το 64,1% ζητά πιο αυστηρή στάση.

