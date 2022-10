Εισαγγελέας ΕΥΠ: Θα παρακολουθούσα και την Π.τ.Δ αν στρεφόταν κατά της πατρίδας

Ένταση προκλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα μέλη της οποίας συνεδριάζουν από τις 10 το πρωί για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η τόνοι ανέβηκαν κατά την ακρόαση της εισαγγελέως Βασιλικής Βλάχου, η οποία εποπτεύει την λειτουργία της ΕΥΠ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ορισμένες απαντήσεις της εισαγγελέως ενόχλησαν τους βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι θεώρησαν πως η κυρία Βλάχου υπονόησε ότι η νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του κ. Νίκου Ανδρουλάκη σχετίζεται με λόγους αντεθνικής δράσης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες η κυρία Βλάχου απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη αναφορικά με το αν είναι νόμιμη η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη ή οποιουδήποτε άλλου πολιτικού προσώπου φέρεται να είπε πως θα παρακολουθούσε ακόμα και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας εάν υπήρχαν πληροφορίες ότι στρέφεται κατά τις πατρίδας. Σε εκείνο το σημείο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Ευαγγελία Λιακούλη διαμαρτυρήθηκε έντονα καλώντας την κυρία Βλάχου να ανακαλέσει υποστηρίζοντας ότι «αφήνει ρετσινιά» κατά κ. Ανδρουλάκη. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η εισαγγελέας επέμεινε στην αρχική της θέση. Τι λένε πηγές της Κ.Ο της ΝΔ Στην απελπισία τους να βρουν κάτι να πουν και βαριά εκτεθειμένοι που ζήτησαν συνεδρίαση της Επιτροπής θεσμών & Διαφάνειας για τον Σπίρτζη χωρίς τον Σπίρτζη (ο οποίος επέλεξε να λείψει σε μια τόσο σημαντική επιτροπή σε ταξίδι), οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι δημιουργούν εντυπώσεις από το τίποτα, καταφεύγοντας σε φθηνές σοφιστείες. Η υποθετική απάντηση σε ένα υποθετικό ερώτημα της εισαγγελέως κας. Βλαχου αν θα υπέγραφε παρακολούθηση της προέδρου της Δημοκρατίας, ελλείψει επιχειρημάτων και στοιχείων αναγορεύθηκε σε «μείζον» θέμα και φυσικά διαστρεβλώθηκε. Φθάνουν δε στο έσχατο σημείο να εμπλέξουν με τις ερωτήσεις τους μέχρι και τον θεσμό του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα της Χώρας για να προσπαθήσουν να υποστηρίξουν το ατεκμηρίωτο αφήγημα τους που πανηγυρικά καταρρίφθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή. Και ποιοι το κάνουν; Αυτοί που ούτε καν το πόρισμα διάβασαν και των οποίων ο συνάδελφος κ. Σπίρτζης απείχε στην υπόθεση που δήθεν τον ενδιέφερε και την περιέφερε από τηλεοπτικό κανάλι σε κανάλι. Ας σταματήσουν επιτέλους αυτό το θεσμικό κατήφορο και ας αντιληφθούν τα πραγματικά δεδομένα. Και ποια είναι αυτά; Ότι από τη σημερινή συνεδρίαση για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε από τα όσα είπε ο Διοικητής της ΕΥΠ κ. Δεμίρης πως δεν υπήρξε χρήση ή προμήθεια του predator από την ΕΥΠ, ενώ η Εισαγγελέας της ΕΥΠ κα. Βλαχου είπε ως δεν πρέπει να συνδέεται η υπόθεση επισύνδεσης Ανδρουλάκη με τις εσωκομματικές εκλογές καθώς η συλλογή πληροφοριών δεν ξεκινά με απλό τρόπο αλλά προηγείται δουλειά κι έρευνα μηνών. Ξεκαθαρίστηκε τέλος ότι η κα. Βλαχου ουδέποτε επικαλέστηκε – όπως ψευδώς ο ΣΥΡΙΖΑ διέδιδε- απόρρητο, αλλά ότι η Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας δεν είχε δικαίωμα να την εξετάσει ως μάρτυρα για τα εισαγγελικά καθήκοντα που άσκησε. Ειδήσεις σήμερα: Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης «Δεν έτρεχα, δεν ήπια, δεν κατάλαβα ότι παρέσυρα κάποιον», λέει ο Ρομά που σκότωσε τη 15χρονη Σέβομαι τους ευρωπαϊκούς κανόνες αλλά έχουμε απαιτήσεις από τις Βρυξέλλες, λέει η Μελόνι

