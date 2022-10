Κατρούγκαλος για δηλώσεις Αϋφαντή: Καθόλου δεν είχαμε ανάγκη να «ικετεύουμε» την Τουρκία

Ο πρέσβης ήταν πολύ καλός διπλωμάτης, που σταδιακά όμως άρχιζε να έχει προβληματική επαφή με την πραγματικότητα, τόνισε σε συνέντευξή του, ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος. Από την Αμερική, όπου έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων της Αριστεράς και της ομογένειας και τη Γενική Εισήγηση για την Κρίση της Δημοκρατίας στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος παραχώρησε συνέντευξη στο Ρ/Σ Κόκκινο, για τα ελληνοτουρκικά. Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την ανάγκη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής στα διμερή, που θα επιβάλει κόστος στην Τουρκία για την επιθετική της συμπεριφορά και θα προωθεί τα εθνικά μας συμφέροντα, με κινήσεις όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης και στο Καστελόριζο, με τελικό σκοπό την προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών. Έκπληξη και λύπη Σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του πρέσβη ε.τ. Γ. Αϋφαντή ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε ότι τις άκουσε με έκπληξη και λύπη, γιατί ο πρέσβης ήταν πολύ καλός διπλωμάτης, που σταδιακά όμως άρχιζε να έχει προβληματική επαφή με την πραγματικότητα. Η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος σημαντικών επιτυχιών για την ελληνική διπλωματία και καθόλου δεν είχαμε ανάγκη να «ικετεύουμε» την Τουρκία, δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος. Είχε προηγηθεί ένα μήνα πριν η πολιτική συμφωνία για τον αγωγό EastMed και ένα μήνα μετά, τον Ιούνιο του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας έπαιρνε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνη απόφαση για κυρώσεις για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην Κύπρο, αλλά και τις απειλές κατά της δικής μας χώρας. Μόνον ενδοτικότητα δεν δείχνουν όλα αυτά. Κατά τον κ. Κατρούγκαλο, το ότι κινείται συνολικά στο χώρο του φανταστικού η αφήγηση αυτή προκύπτει και από την περιγραφή του κ. Αϋφαντή ότι, τάχα, μετά την έξοδο του από τη συνάντηση και παρουσία των διπλωματών, συνεργάτης του είπε «μούφα, κ. υπουργέ, μούφα». Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς από διπλωματία για να αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο είναι εντελώς εξωπραγματικό. Ολοκληρώνοντας ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι μοναδικός λόγος που συζητιέται το «γεγονός» αυτό είναι η μαζική αναπαραγωγή του από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, ένα μήνα μετά την δήλωση του πρέσβη και ενώ αυτή είχε περάσει, ευλόγως, εντελώς απαρατήρητη. Για μια ακόμη φορά το κυβερνητικό κόμμα προτιμά να κάνει μικροπολιτική στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής, όπου παρόμοια παιχνίδια δεν χωράνε.

