Με την απογραφή του 2021 οι εκλογές – Οι ανατροπές που έρχονται στις περιφέρειες Αναπροσαρμογές στον αριθμό εδρών αναμένονται σε 8-10 περιφέρεις – Αντιδράσεις από βουλευτές Γιώργος Ευγενίδης 25.10.2022, 06:28 Πιο καθαρό γίνεται το πολιτικό τοπίο ενόψει των επόμενων εκλογών που θα γίνουν την άνοιξη, καθώς η κυβέρνηση πλέον διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι κάλπες θα στηθούν με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη νέα απογραφή του 2021 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ. Η απογραφική βάση μπορεί να μην είναι σημαντική για το ευρύ κοινό, είναι, όμως, σημαντική για τον αριθμό των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, αν και δεν επηρεάζεται ο αριθμός των εδρών του εκάστοτε κόμματος ως απόλυτος αριθμός. Το «ΘΕΜΑ» είχε καταγράψει εδώ και εβδομάδες την αβεβαιότητα που κυριαρχούσε και στους κόλπους των βουλευτών της ΝΔ, κυρίως λόγω των σεναρίων για μεγάλες αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες εκτός αστικών κέντρων. Υπό αυτό το πρίσμα, αρκετοί βουλευτές περιφέρειας επιχειρηματολογούσαν υπέρ της ανάγκης οι εκλογές να γίνουν με την απογραφή του 2011, όπως οι εκλογές του 2012 είχαν γίνει με την απογραφή του 2012. Βεβαίως, η απογραφή του 2011 ανακοινώθηκε στο τέλος του Ιουνίου του 2012 και ενώ είχαν μεσολαβήσει ήδη οι πρώτες εκλογές του Μαΐου εκείνου του έτους, συνεπώς δεν υπήρχαν οριστικά αποτελέσματα, για να αναπροσαρμοστούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Χθες, λοιπόν, δύο κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να κλείσουν το θέμα, ενώ την αρχή είχε κάνει πριν από μερικές μέρες ο «εκλογολόγος» της κυβέρνησης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος. Έτσι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης (ΕΡΤ) διευκρίνισαν ότι οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο τους και με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ ότι τα στοιχεία της απογραφής θα ανακοινωθούν περί τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι θα εξαχθούν τρεις μήνες μετά, όπως ορίζει ο νόμος, έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της απογραφής. Κεντρική κυβερνητική πηγή, παράλληλα, μέσω του thetimes|-.gr επισημαίνει ότι, έστω και αν τα επίσημα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά, δεν θα πρέπει να αναμένονται σαρωτικές αλλαγές στον εκλογικό χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβεβαιωθούν τα πιο δυσοίωνα σενάρια που ήθελαν σαρωτική αναπροσαρμογή σε μια σειρά εκλογικών περιφερειών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης υπέρ των αστικών κέντρων. Διότι, μπορεί ο τελικός αριθμός εδρών ενός κόμματος να ήταν ο ίδιος, από πού θα προέρχονταν, όμως, οι βουλευτές ήταν το επίδικο. «Μία πρώτη εκτίμηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες μεταβολές. Θα υπάρξουν κάποιες σημειακές αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγάλες», υπογράμμισε προς επίρρωσιν αυτού χθες το βράδυ ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αλλαγές και καραμπόλες Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι πιθανό κάποιες διεδρικές περιφέρειες να γίνουν μονοεδρικές π.χ. η Θεσπρωτία, αν και αυτό δεν επηρεάζει υποχρεωτικά τη σύνθεση της Κ.Ο. της ΝΔ. Πιθανώς λιγότερες έδρες στο σύνολο θα έχουν η Α’ Αθηνών και η Α’ Πειραιώς, λόγω προοδευτικής μείωσης του πληθυσμού τους και σε αντίθεση με την τάση ενίσχυσης όλων των άλλων αστικών περιφερειακών ενοτήτων, όπου π.χ. αναμένεται σημαντική ενίσχυση στον αριθμό εδρών του Βορείου Τομέα της Β’ Αθηνών. Πιθανό είναι και το σενάριο κάποιες τριεδρικές περιφέρειες να γίνουν τριεδρικές π.χ. η Λακωνία και η Άρτα. Παράλληλα, δεν πρέπει να αποκλειστεί μείωση εδρών σε πιο μεγάλες περιφέρειες, όπως η Μαγνησία (σήμερα πενταεδρική), η Αιτωλοακαρνανία (επταεδρική) ή η Φθιώτιδα (πενταεδρική). Με βάση τις εκτιμήσεις στο κυβερνητικό επιτελείο, αναπροσαρμογές στον αριθμό εδρών αναμένονται σε 8-10 περιφέρειες, κάτι που δεν θεωρείται «τρομακτικό», καθώς αντίστοιχες αναπροσαρμογές είχαμε και με βάση την απογραφή του 2011 που ίσχυσε στις εκλογές του 2015. Πάντως, αρμόδια κυβερνητική πηγή εκτιμά ότι δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές σε τετραεδρικές περιφέρειες, κάποιες εκ των οποίων έγιναν τετραεδρικές μετά το 2011. Κάτι τέτοιο θα ήταν «καρμανιόλα» για βουλευτές της ΝΔ, καθώς στις περισσότερες τετραεδρικές βάσει νόμου το πρώτο κόμμα εκλέγει τρεις βουλευτές, ενώ, αν η περιφέρεια γινόταν τριεδρική, το πρώτο κόμμα θα εξέλεγε κατά βάση μια έδρα, εφόσον το τρίτο κόμμα είχε καλή επίδοση, και στο πολύ καλό σενάριο δύο έδρες. Γιώργος Ευγενίδης 25.10.2022, 06:28 BEST OF NETWORK 24.10.2022, 16:00 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 22:15 24.10.2022, 22:27 24.10.2022, 13:00

