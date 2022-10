Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις «Εύχομαι οι ευρωπαίοι ηγέτες να μπορέσουν να βρουν λύσεις και πέραν των επιμέρους συμφερόντων να σκεφτούν το συλλογικό καλό», σημείωσε η ΠτΔ Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσει να στηρίζει καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε το ενεργειακό κόστος να παραμένει σε επίπεδο αποδεκτό διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τακτικής συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά πως υπάρχουν συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα και όπως επανέλαβε η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών ώστε να στηρίξει την κοινωνία με έμφαση στους πιο αδύναμους. Το μήνυμα είναι ότι το μέρισμα ανάπτυξης μοιράζεται δίκαια με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους στόχους στους οποίους έχουμε δεσμευτεί σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πετύχαμε μία σημαντική συμφωνία για τη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων για τη μείωση των διεθνών τιμών της ενέργειας και του φυσικού αερίου και επέμεινε ότι μόνο και μόνο η απειλή για δραστικότερες παρεμβάσεις ελήφθη υπόψη από τις αγορές και αυτό είχε θετική αντανάκλαση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο «Εύχομαι οι ευρωπαίοι ηγέτες να μπορέσουν να βρουν λύσεις και πέραν των επιμέρους συμφερόντων να σκεφτούν το συλλογικό καλό, είναι σημαντικό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφερόμενη στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ειδήσεις σήμερα Ημαθία: Να παραδοθεί ετοιμάζεται ο 28χρονος Ρομά που παρέσυρε και σκότωσε την 15χρονη Πώς σχολίασε το Twitter την πρώτη ομιλία Σούνακ Επίθεση με καυστικό υγρό: Ηχογραφημένες απειλές κατά της ζωής της θα καταθέσει η 38χρονη BEST OF NETWORK 25.10.2022, 12:00 25.10.2022, 11:23 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 08:57 24.10.2022, 10:30

