Μπλίνκεν προς Μητσοτάκη: Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Ελλάδας, είναι σημαντικός μας σύμμαχος

Την εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα ως σημαντικός σύμμαχος και εταίρος στο ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Άντονι Μπλίνκεν κατά την επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο twitter καθώς και ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών :

Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη και εξέφρασα την εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Συζητήσαμε τη σημασία της προώθησης της περιφερειακής σταθερότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο και εταίρο του ΝΑΤΟ.

Spoke with Greek @PrimeMinisterGR Mitsotakis and expressed the United States’ appreciation for Greece’s steadfast support of Ukraine. We discussed the importance of promoting regional stability. The United States views Greece as a key @NATO Ally and partner.

Περαιτέρω συζητήθηκαν και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.

