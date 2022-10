«Ντρίπλα» Τσίπρα για τις δημοσκοπήσεις: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρώταθλημα» «Παράσταση νίκης» για τον… Παναθηναϊκό βλέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλησε να σχολιάσει απόψε τα αποτελέσματα των δημσοκοπήσεων που δείχνουν σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ρωτήθηκε για το γεγονός ότι όλες οι μετρήσεις δειχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στη 2η θέση και ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει και μίλησε για το… 9×9 που έχει κάνει το τριφύλλι στο πρωτάθλημα. «Τη μόνη βεβαιότητα που μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο ΣΚΑΪ, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας με την Σία Κοσιώνη να του απαντά «αυτό μου άρεσε που είπατε». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι γνωστό πως υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό. Λίγη ώρα νωρίτερα, μια ακόμη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, έδειξε τη διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου να παραμένει σταθερή στις 8,7 μονάδες. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cnv78i38rqw1) Ειδήσεις σήμερα: Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης «Δεν έτρεχα, δεν ήπια, δεν κατάλαβα ότι παρέσυρα κάποιον», λέει ο Ρομά που σκότωσε τη 15χρονη Σέβομαι τους ευρωπαϊκούς κανόνες αλλά έχουμε απαιτήσεις από τις Βρυξέλλες, λέει η Μελόνι Best of Network 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 16:53 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 14:16 25.10.2022, 15:00

