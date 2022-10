Οικονόμου για Τσίπρα: Υποδύεται ότι κόπτεται για τη μεσαία τάξη, που η κυβέρνησή του εξόντωσε φορολογικά Σκληρή κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα υποστήριξε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί απεγνωσμένα, αλλά αναποτελεσματικά, να καλύψει την πολιτική του ένδεια με ανερμάτιστες και ανεδαφικές τοποθετήσεις», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ΣΚΑΙ. «Ποιο βάρος μπορεί να έχει η τοποθέτησή του στα εθνικά μας ζητήματα, όταν δεν ψήφισε τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις αμυντικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν και διασφαλίζουν τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα; Σχετικά με τη διαρκή απειλή του μεταναστευτικού, για τον κ. Τσίπρα η Ελλάδα είναι ‘χώρα – δεσμοφύλακας’ και ο φράχτης στον Έβρο περιττός», ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Και πρόσθεσε: «Γίνεται έτσι απόλυτα κατανοητό πού θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα, εάν η πολιτική Τσίπρα στο μεταναστευτικό συνεχιζόταν. Για τα θέματα ακρίβειας, το μόνο βέβαιο είναι ότι με την αλήστου μνήμης λογική του “λεφτά υπάρχουν” δεν αντιμετωπίζεται η κρίση ακρίβειας που μαστίζει όλη την Ευρώπη. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται όταν εφαρμόζεις ένα από τα τρία μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας στην Ευρώπη, το οποίο διευρύνεται μάλιστα όσο περνάει ο καιρός. Η άνευ όρων κάλυψη που παρείχε στους κ. Παππά και Παπαγγελόπουλο, την ημέρα μάλιστα που ο Πρωθυπουργός αποφασιστικά απέπεμψε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αποκαλυπτική της αντίληψης του κ. Τσίπρα για θέματα ήθους και ύφους της πολιτικής. Όσο αγχωμένα και αν προσπαθεί να υποδυθεί ότι αλλάζει και ότι κόπτεται για τη μεσαία τάξη, που η κυβέρνησή του εξόντωσε φορολογικά, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας υπολείπεται τραγικά από το μέγεθος της ευθύνης και της συγκρότησης που απαιτούν η διεθνής και η εγχώρια συγκυρία». Ειδήσεις σήμερα: Επίθεση με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε η 38χρονη στην αστυνομία Έγκλημα στη Χαλκιδική: Πώς σκότωσαν τον 53χρονο οι δύο Αλβανοί – Η σχέση του ενός με την κόρη του θύματος Ρούλα Πισπιρίγκου: Απόμακρη και αδυνατισμένη στην ανακρίτρια – Η ΕΛΑΣ διαψεύδει τα περί ξυλοδαρμού της BEST OF NETWORK 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 16:53 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 22:18 25.10.2022, 15:00

