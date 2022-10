Ο Σκέρτσος πήρε το μετρό για Πειραιά – Τι έγραψε σε ανάρτησή του «Χάρη στο μετρό οι λίγο πιο χαλαρές Κυριακάτικες βόλτες μας απέκτησαν ένα νέο προσιτό και όμορφο προορισμό!», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας To μετρό για Πειραιά πήρε ο υπουργός Επικρατείας, Ακης Σκέρτσος και με ανάρτησή του στα social media μοιράστηκε την εμπειρία του από τους τρεις νέους υπερσύγχρονους σταθμούς που πριν από μερικές ημέρες παραδόθηκαν προς χρήση στο επιβατικό κοινό. Στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος γράφει: «Πάρε το μετρό για Πειραιά» Η ηλιόλουστη Κυριακή σχεδόν μας τράβηξε από το χέρι σήμερα το πρωί να κατηφορίσουμε με το μετρό ως τον Πειραιά για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι τους τρεις νέους του σταθμούς. Μέσα σε κάτι λιγότερο από 30 λεπτά βρεθήκαμε από το σταθμό Εθνικής Άμυνας στην καρδιά του Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, που πραγματικά έχει μεταμορφωθεί σε έναν ευρωπαϊκού επιπέδου ζωντανό, καθαρό και λαμπερό δημόσιο χώρο. Μια γρήγορη βόλτα στους γύρω δρόμους με τα υπέροχα νεοκλασικά αλλά και τις σκαλωσιές στον υπό ανακαίνιση Πύργο του Πειραιά σε πείθει πως κάτι αλλάζει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Σαν να τραβήχτηκε μια κουρτίνα και το έως πρότινος γκρίζο αστικό τοπίο ζωντάνεψε και πήρε χρώμα. Η ευχάριστη έκπληξη, ωστόσο, βρίσκεται κάτω από την πλατεία στον σταθμό Δημοτικού Θεάτρου, που λειτουργεί σαν «χρονοκάψουλα» που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της πόλης. «Οι ιστορίες για το αθέατο νερό», η εξαιρετική μόνιμη έκθεση της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιά και του Υπ. Πολιτισμού για τα αρχαία πηγάδια και το ρωμαϊκό υδραγωγείο, είναι από μόνη της ικανός λόγος για μια επίσκεψη. Χάρη στο μετρό οι λίγο πιο χαλαρές Κυριακάτικες βόλτες μας απέκτησαν ένα νέο προσιτό και όμορφο προορισμό!». Ειδήσεις σήμερα Ημαθία: Να παραδοθεί ετοιμάζεται ο 28χρονος Ρομά που παρέσυρε και σκότωσε την 15χρονη Πώς σχολίασε το Twitter την πρώτη ομιλία Σούνακ Επίθεση με καυστικό υγρό: Ηχογραφημένες απειλές κατά της ζωής της θα καταθέσει η 38χρονη BEST OF NETWORK 25.10.2022, 10:00 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 25.10.2022, 08:54 25.10.2022, 08:57 24.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )