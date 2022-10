Παραιτήθηκε ο επικεφαλής των ΕΛΤΑ για την υπόθεση Πάτση Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος παραιτήθηκε για λόγους προσωπικής ευθιξίας Την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας για την υπόθεση Πάτση υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Η παραίτησή του έρχεται μετά τη διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από τη ΝΔ και τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου, που κατήγγειλε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Γρεβενών για απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια μέσω ΕΛΤΑ. Ειδικότερα, ο κ. Ηλιόπουλος είχε δηλώσει: «Ο κ. Πάτσης όχι μόνο πλουτίζει από κόκκινα δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει από το πόθεν έσχες του, αλλά εμφανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια από τον κ. Πιερρακάκη μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατ. ευρώ για νομικές συμβουλές. Το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τους «άριστους» του κ. Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Η αποπομπή των κ. Πιερρακάκη και Πάτση είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Μετά, περιμένουμε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης γιατί καλύπτει τόσες μέρες το πλιάτσικο των εκλεκτών του». Ως προς τα ΕΛΤΑ, αρμόδιες πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνουν ότι τα ΕΛΤΑ ΑΕ δεν είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου αλλά έχουν περάσει στην κυριότητα του Υπερταμείου, εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδήσεις σήμερα: Ξεκίνησε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Σούνακ – Παραιτήθηκαν δύο υπουργοί Διεγράφη από τη ΝΔ ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης Άγρια δολοφονία στη Χαλκιδική: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν με τσεκούρι 53χρονο μπροστά στην κόρη του BEST OF NETWORK 25.10.2022, 15:32 25.10.2022, 12:26 24.10.2022, 13:37 25.10.2022, 11:57 25.10.2022, 14:16 25.10.2022, 15:00

