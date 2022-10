Προκλητικός Ακάρ: Η Ελλάδα επινόησε τη «Μεγάλη Ιδέα» κάνοντας λόγο για «Νέο-Οθωμανισμό»

«Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, δίνοντας συνέχεια στις τουρκικές προκλήσεις έναντι της Ελλάδας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τους Έλληνες πολιτικούς «αποκομμένους από τη λογική και το δίκαιο» και επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει μέχρι «να γίνει το Αιγαίο και η Μεσόγειος μια θάλασσα φιλίας για ειρήνη και σταθερότητα» και «να εξασφαλιστεί η δίκαιη μοιρασιά όλου του πλούτου». Την ίδια ώρα ο Ακάρ δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι δεν θα δεχθεί τετελεσμένα και αναφέρθηκε στα τουρκικά σχέδια για κατασκευή δικών της μαχητικών αεροσκαφών και αρμάτων μάχης. Αναλυτικά η δήλωση Ακάρ «Παρ’ όλες τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να κρατάμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και διαλόγου με την Ελλάδα και πάντα απλώνουμε το χέρι μας για την ειρήνη για την σταθερότητα της περιοχής μας. Ωστόσο, την ώρα που εμείς προσεγγίζουμε τα προβλήματα με ειρηνικές λύσεις, κάποιοι γνωστοί Έλληνες πολικοί, για να καλύψουν τα δικά τους όνειρα για τη «Μεγάλη Ιδέα», κάνουν λόγο για «Νέο-Οθωμανισμό». Με τον τρόπο αυτό κατηγορούν την Τουρκία για επεκτατισμό. Ωστόσο, ίδια η Ελλάδα επεκτάθηκε τρεις φορές σε επτά στάδια από την ίδρυσή της και συνεχώς προκαλεί και απειλεί την Τουρκία. Παρά τις προσεγγίσεις των Ελλήνων πολιτικών που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και είναι αποκομμένοι από τη λογική και το δίκαιο, υπό την ηγεσία του προέδρου μας θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνει το Αιγαίο και η Μεσόγειος μια θάλασσα φιλίας για ειρήνη και σταθερότητα και θα εξασφαλίσουμε δίκαιη μοιρασιά όλου του πλούτου. Εκείνοι που υπερηφανεύονται πως φέρνουν σε διεθνές επίπεδο τα μεταξύ μας προβλήματα και εκείνοι που πιστεύουν ότι θα καταπατήσουν τα δικαιώματά μας ζητώντας βοήθεια από κάποιους, να γνωρίζουν πολύ καλά ότι ποτέ δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα. Δεν θα το κάνουμε ποτέ! Όπως έχει συμβεί και παλαιότερα στην ιστορία, είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Η Τουρκία κατασκευάζει τους δικούς της πυραύλους, τα δικά της ελικόπτερα, τα δικά της πλοία. Με τη βοήθεια του Θεού θα κατασκευάσουμε και το δικό μας αεροσκάφος και το δικό μας άρμα μάχης Θα φτιάξουμε και μαχητικό. Το τζίνι βγήκε απο το μπουκάλι, δεν σταματάμε, θα τα κατασκευάσουμε». Ειδήσεις σήμεραΤο νέο υπουργικό σχήμα του Σούνακ με το «βλέμμα» στις αγορές – Ο Τζέρεμι Χαντ παραμένει υπουργός Οικονομικών «Γκάζια» Πούτιν στους συνεργάτες του: «Θέλουμε πιο γρήγορες αποφάσεις» για την επιχείρηση στην Ουκρανία «Εκσυγχρονίζουμε το σωφρονιστικό σύστημα και τις συνθήκες για τους κρατούμενους» τόνισε ο Θεοδωρικάκος

