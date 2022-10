Στις 10 η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων Θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και υπο καθεστώς απορρήτου Με την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ξεκινά στις 10 το πρωί συνεχίζεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Η επιτροπή συγκαλείται μετά από αίτημα των κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ενώ στην συνεδρίαση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και υπο καθεστώς απορρήτου, θα παραστούν για ακρόαση τα εξής πρόσωπα: – Θεμιστοκλής Δεμίρης, Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών – Βασιλική Βλάχου, Εποπτεύουσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών – Χρήστος Ράμμος, Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. – Ευάγγελος Λεμονιάς, Υποδιευθυντής Systems Security & Cyber – Resilience Ομίλου OTE – Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών και Αποτροπής Τηλεπικοινωνιακής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ – Μαρία Σκάγκου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νομικός Σύμβουλος και Διευθύντρια Εταιρικής Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Vodafone Ελλάδος – Πέτρος Κρόγκος, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών της Wind – Αναστάσιος Σύρμαλης, Υποδιευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Δεδομένων OTE GLOBΕ Η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης η Επιτροπή Θεσμών καλείται να εξετάσει την υπόθεση παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, των γραφείων του ΚΚΕ αλλά και τις καταγγελίες του κ. Χρήστου Σπίρτζη για απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό Predator. Ειδήσεις σήμερα: «Πόλη φάντασμα» η Χερσώνα – Ιρανικά drones και «βρόμικες» βόμβες πριν την τελική μάχηΗλιοφάνεια σήμερα και ο υδράργυρος στους 27 βαθμούς στην Αττική Ζελένσκι: «Η αίσθηση της ήττας γίνεται ισχυρότερη στη Ρωσία» BEST OF NETWORK 24.10.2022, 16:00 24.10.2022, 11:45 24.10.2022, 11:44 24.10.2022, 22:15 24.10.2022, 22:27 24.10.2022, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )